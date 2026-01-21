logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.18

EUR/UAH

50.67

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Немцы не хотят работать больше: угрожают Мерцу массовыми протестами
commentss НОВОСТИ Все новости

Немцы не хотят работать больше: угрожают Мерцу массовыми протестами

В Германии работают четыре дня в неделю и не собираются ничего менять

21 января 2026, 13:14
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Профсоюзы резко выступили против реформ, продвигаемых канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем. Глава Объединения профсоюзов Германии Ясмин Фахими заявила, что восьмичасовой рабочий день — красная линия, которую нельзя переходить.

Немцы не хотят работать больше: угрожают Мерцу массовыми протестами

Немцы не хотят работать больше: угрожают Мертвецу массовыми протестами

Она также предупредила, что в случае изменения закона о рабочем времени "с нашей стороны будет только конфликт". В целом, как стало известно BILD, в профсоюзах говорят, что "резкий тон Мерца многих раздражает", и не исключают уличных протестов, включая массовые демонстрации.

Фахим настаивает, что разговоры о более длинной рабочей неделе не помогут "улучшить загрузку предприятий и наполнить портфели заказов". В то же время в профсоюзных кругах видят "большой потенциал" для мобилизации протеста против курса правительства.

Одновременно усиливается давление со стороны бизнеса. Руководитель Объединения работодателей Германии Райнер Дульгер, в частности, призвал к большим реформам от сокращения срока выплаты пособия по безработице в налоговые послабления и введение неоплачиваемых дней болезни.

Отметим, что несколько дней назад канцлер Германии Фридрих Мерц раскритиковал рабочую этику в Германии.

"Чтобы сказать еще четче: с балансом между работой и жизнью (work-life-balance) и четырехдневной рабочей неделей невозможно сохранить благосостояние нашей страны, которое мы имеем сегодня, в будущем — и поэтому мы должны работать больше", — заявил он 14 января в речи перед Торгово-промышленной палатой Галле-Десса.

По словам канцлера, он не видит отличий между людьми в Германии и соседней Швейцарии, жители которой работают в среднем на 200 часов в год больше, чем немцы.

"Стоимость рабочей силы в нашей стране просто слишком высока, и мы должны снизить этот высокий уровень", — пояснил Мерц.

Напомним, что в 2024 году в Германии тестировали четырехдневную модель рабочей недели. Результат показал ее эффективность.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости