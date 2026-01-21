Профспілки різко виступили проти реформ, які просуває канцлер ФРН Фрідріх Мерц. Глава Об'єднання профспілок Німеччини Ясмін Фахімі заявила, що восьмигодинний робочий день — червона лінія, яку не можна переходити.

Німці не хочуть працювати більше: погрожують Мерцу масовими протестами

Вона також попередила, що у разі зміни закону про робочий час "з нашого боку буде лише конфлікт". Загалом, як стало відомо BILD, у профспілках кажуть, що "різкий тон Мерца багатьох дратує", і не відкидають вуличних протестів, включаючи масові демонстрації.

Фахімі наполягає, що розмови про більш довгий робочий тиждень не допоможуть "поліпшити завантаження підприємств та наповнити портфелі замовлень". Водночас у профспілкових колах бачать "великий потенціал" для мобілізації протесту проти курсу уряду.

Одночасно посилюється тиск із боку бізнесу. Керівник Об'єднання роботодавців Німеччини Райнер Дульгер, зокрема, закликав до великих реформ від скорочення терміну виплати допомоги з безробіття до податкових послаблень та запровадження неоплачуваних днів хвороби.

Зазначимо, що декілька днів тому, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував робочу етику у Німеччині.

"Щоб сказати ще чіткіше: з балансом між роботою та життям (work-life-balance) і чотириденним робочим тижнем неможливо зберегти добробут нашої країни, який ми маємо сьогодні, у майбутньому, — і тому ми мусимо працювати більше", — заявив він 14 січня у промові перед Торгово-промисловою палатою Галле-Дессау.

За словами канцлера, він не бачить відмінностей між людьми у Німеччині та сусідній Швейцарії, жителі якої працюють у середньому на 200 годин на рік більше, ніж німці.

"Вартість робочої сили в нашій країні просто занадто висока, і ми повинні знизити цей високий рівень", — пояснив Мерц.

Нагадаємо, що у 2024 році в Німеччині тестували чотириденну модель робочого тижня. Результат показав її ефективність.