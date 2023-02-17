Немцы против поставки истребителей для Украины – ARD

Большинство жителей Германии не поддерживают отправку военных самолетов в Украину. Соглашаются предоставить боевые самолеты только 23% немцев. Такие данные были обнародованы по опросу журнала ARD. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание T agesschau .



Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина нуждается в большем военном оружии для защиты от российской агрессии, а также, чтобы иметь возможности для освобождения временно оккупированных территорий.

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В конце января Украина смогла убедить союзников в получении танков. О поставках в Украину танков заявили: США, Германия, Великобритания и другие страны. После этого началось обсуждение о предоставлении Украине истребителей. На фоне этого издания ARD заказал опрос среди немцев, чтобы выяснить, сколько из них поддерживает поставки боевых самолетов в Украину.

64% опрошенных высказались, что они против предоставления истребителям Украины. Схожую позицию занимает и канцлер Германии Олаф Шольц. Идею передать боевые самолеты поддерживает менее четверти немцев – 23%.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что пока ни одна страна не согласилась предоставить боевые самолеты, однако Великобритания объявила, что будет учить украинских пилотов. Кроме того, глава МИД рассказал, что Украине, прежде всего, нужны артиллерийские снаряды, танки и ПВО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, почему союзники Украины не хотят предоставить истребители.

Также "Комментарии" писали о том, что французские колесные танки AMX-10 RC направляются в Украину.



