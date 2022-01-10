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Немцы стали меньше доверять России: какой уровень доверия в ФРГ к другим странам, включая Украину

Всего лишь каждый шестой немец считает РФ надежным партнером

сегодня, 12:12
Автор:

Елизавета Черных
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Уровень доверия жителей Германии к России значительно снизился. Об этом свидетельствуют результаты исследования Deutschlandtrend, проведенного берлинским институтом Infratest dimap, передает DW. 

Немцы стали меньше доверять России: какой уровень доверия в ФРГ к другим странам, включая Украину

Немцы стали меньше доверять России: какой уровень доверия к Украине - фото из открытых источников

Согласно результатам опроса, всего лишь каждый шестой немец, как и раньше, считает, что Российская Федерация — надежный партнер, что составляет 17%. Аналогичный опрос, проведенный в 2019 году, свидетельствовал, что России доверяет на 11% больше жителей Германии. 

В то же время Украину надежным партнером считают 30% немцев. 

В исследовании также отметили, что в Германии существенно упал уровень доверия к Китаю и составляет всего 7%. По сравнению с опросом 2019 года, он снизился на 21%. 

Отмечается, что с избранием президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байдена немцы стали лучше относиться к США. Государство считают надежным партнером 56% опрошенных жителей ФРГ. Такой показатель на 37% выше, чем в исследовании за 2019 год. 

Что касается стран Европы, то лидером опроса является Франция, которой доверяет 81% немецких респондентов. Уровень доверия к Великобритании вырос на 9%, достигнув 46%. 

Ранее в материале издания "Комментарии" сообщалось, что Украина продолжает усердно сражаться против российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, украинская власть считает, что решение правительства Германии несмотря ни на что дать согласие на запуск скандального трубопровода может серьезно подорвать отношения между Украиной и ФРГ.  Спешка нынешней власти ФРГ могла быть связана с тем, что в новом правительстве могли бы затормозить процесс сертификации газопровода. 


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Источник: https://www.dw.com/uk/u-nimechchyni-maizhe-vdvichi-bilshe-doviriaiut-ukraini-nizh-rosii/a-60357534?maca=uk-Twitter-sharing
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