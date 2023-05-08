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Немецкие товары поставляют в Россию через страны СНГ в обход санкций, - Bild

За прошлый год импорт немецких товаров в Казахстан, Армению и Грузию удвоился

сегодня, 18:36
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Автор:

Лиля Воробьева

После введения санкций против России из-за полномасштабного вторжения в Украину экспорт товаров из Германии в страны СНГ по меньшей мере удвоился. Об этом пишет Bild , приводя данные Федерального статистического ведомства Германии.

Немецкие товары поставляют в Россию через страны СНГ в обход санкций, - Bild

Санкции против России (фото из открытых источников)

В материале говорится, что за прошлый год импорт немецких товаров в Казахстан, Армению и Грузию удвоился. А поставки в Таджикистан выросли на 150%, в Беларусь — на 77%, в Кыргызстан — на 994%.


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По подсчетам Восточного комитета германской экономики, за 2022 год увеличился экспорт из Германии:

  • автомобилей и автозапчастей: в Казахстан – на 507%, в Армению – на 761%;
  • химической продукции: в Казахстан – на 129%, в Армению – на 110%;
  • электрооборудование: в Узбекистан — на 105%, в Армению — на 344%;
  • металлопродукции: в Казахстан – на 137%;
  • одежда: в Казахстан – на 88%.

В Германии считают, что это может быть поставка в Россию параллельным импортом в обход санкций и считают это недопустимым. По информации журналистов Bild, на увеличение такой поставки немецких товаров в страны СНГ уже обратил внимание и спецпредставитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Китай отреагировал на потенциальные санкции ЕС , которые будут применены из-за сотрудничества с Россией. Министерство иностранных дел Китая заявило, что выступает против любых мер против торговли из-за отношений с Россией. Европейский Союз предлагает ввести санкции против китайских компаний, которые, вероятно, причастны к продаже товаров в Россию. Именно эти товары потом попадают на оборонные предприятия РФ, а затем используются против украинских военных.



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