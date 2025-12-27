Немецкие войска в Украине: в Берлине сделали резкое заявление об отправке миротворцев

Обсуждение вопроса об участии Германии в миротворческих силах в Украине после завершения войны являются преждевременными. Об этом заявил лидер парламентской фракции Христианско-социальный союз (ХСС) Александр Хоффманн.

Войска Германии. Фото: из открытых источников

"Мы не должны делать второй шаг раньше первого: пока российская сторона не готова к заключению соглашения, которое уважает суверенитет Украины и предлагает перспективу прочного мира, пока нет оснований для вклада Германии в поддержание мира", — сказал он.

По словам Хоффмана, Германия и Европа внесут свой вклад в достижения мира в Украине. Тем не менее, он считает, что сейчас не время обсуждать вопрос о вводе войск в Украину.

Авторы публикации отметили, что ранее глава фракции Европейской народной партии в Европейском парламенте Манфред Вебер поддержал идею отправки немецких войск в Украину для обеспечения мирного урегулирования. Он предложил отправить войска под флагом Европейского Союза.

Заявление прозвучало на фоне новых переговоров между Вашингтоном и Киевом, по итогам которых был подготовлен 20-пунктный план прекращения войны. В настоящее время этот документ находится на рассмотрении российской стороны.

По словам собеседника издания, президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает, чтобы так называемая "коалиция решительных" уже в следующем месяце завершила проработку деталей поддержки Украины после возможного прекращения огня. Речь идет о переходе от политических заявлений к четким и практическим решениям.



