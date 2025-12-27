Німецькі війська в Україні: у Берліні зробили різку заяву про відправку миротворців

Обговорення питання щодо участі Німеччини у миротворчих силах в Україні після завершення війни є передчасним. Про це заявив лідер парламентської фракції Християнсько-соціальна спілка (ХСС) Олександр Хоффманн.

Війська Німеччини. Фото: з відкритих джерел

"Ми не повинні робити другий крок раніше за перший: поки російська сторона не готова до укладання угоди, яка поважає суверенітет України і пропонує перспективу міцного миру, поки немає підстав для внеску Німеччини у підтримку миру", — сказав він.

За словами Хоффмана, Німеччина та Європа зроблять свій внесок у досягнення миру в Україні. Проте він вважає, що зараз не час обговорювати питання щодо введення військ в Україну.

Автори публікації зазначили, що раніше голова фракції Європейської народної партії у Європейському парламенті Манфред Вебер підтримав ідею відправлення німецьких військ до України для забезпечення мирного врегулювання. Він запропонував надіслати війська під прапором Європейського Союзу.

Союзники України планують зібратися у січні 2026 року, щоб остаточно узгодити заходи щодо безпеки після можливого досягнення припинення вогню у війні з Росією. Про це повідомляє Euractiv із посиланням на неназваного представника Єлисейського палацу.

Заява прозвучала на тлі нових переговорів між Вашингтоном та Києвом, за підсумками яких було підготовлено 20-пунктний план припинення війни. Нині цей документ перебуває на розгляді російської сторони.

За словами співрозмовника, президент Франції Емманюель Макрон наполягає, щоб так звана "коаліція рішучих" вже наступного місяця завершила опрацювання деталей підтримки України після можливого припинення вогню. Йдеться про перехід від політичних заяв до чітких та практичних рішень.



