Немецкий офицер рассказал, почему стал российским шпионом

Офицер немецкой разведки в суде признался, что стал российским шпионом из-за страха возможной ядерной войны в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Spiegel.



Офицер разведки Германии, ставший российским шпионом. Фото: Spiegel

Во время слушаний российский шпион по имени Томас Х. признался, что боялся ядерной войны, которую могла бы начать Россия.

"54-летний мужчина свидетельствовал в Высшем региональном суде Дюссельдорфа, что ним руководил страх перед ядерной эскалацией войны в Украине", — пишет издание Spiegel.

Схваченный офицер германской разведки указал, что волновался за свою семью, поэтому наладил контакт с Россией, чтобы получить заранее информацию о ядерных взрывах. Таким образом у мужчины было время перевезти семью в безопасное место.

Обвиняемый указал, что "видел только такой путь", отметив, что находился в плохом психологическом состоянии и указал, что его поступок был ошибкой.

Как выяснило следствие, 54-летний российский шпион был капитаном немецкой разведки и отвечал за радиолокационную борьбу. Офицер работал в среднем звене ведомства и имел доступ к секретной информации в области оборонных проектов Бундесвера. Мужчина должен был предоставить российским силам информацию, которая помогла бы дать им преимущество в войне в Украине. Связь с российской стороной он нашел через социальную платформу TikTok.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил Западу ядерной войной катастрофические последствия.

Также "Комментарии" писали об убийстве двух украинцев в Германии. Местные правоохранители схватили подозреваемого, оказавшегося россиянином.



