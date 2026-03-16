Немецкий политик побрила голову после поражения на выборах: как выглядит (ФОТО)

В Германии политик Николь Бюттнер выполнила необычное предвыборное обещание после поражения своей партии на региональных выборах. Она побрила голову, как и пообещала ранее, если ее политическая сила не сможет пройти в парламент.

В Германии прошли выборы в федеральной земле Баден-Вюртемберг, где "Свободная демократическая партия" (FDP) не смогла преодолеть необходимый барьер. Политическая сила получила всего 4,4% голосов и осталась без мест в региональном парламенте.

Еще в начале года Бюттнер заявляла в интервью местным СМИ, что готова пойти на символический шаг, если партия провалит выборы.

"Я побрею голову, если мы не попадем в земельный парламент", — сказала Бюттнер.

После объявления результатов 41-летний политик решила не отступать от своих слов. В видео, опубликованном в социальной сети Instagram, Бюттнер показала результат своего перевоплощения. Сначала она предстает перед камерой в ярком платке, а впоследствии демонстрирует лысую голову без волос.

"Без оправданий. Я сделала эту ставку, я ее проиграла, и я ее плачу", — заявила политик.

По ее словам, многие советовали ей не выполнять обещание и аргументировали это тем, что в политике часто не придерживаются своих заявлений. Однако Бюттнер подчеркнула, что для нее принципиально важно придерживаться собственного слова.

