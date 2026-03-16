Німецька політикиня поголила голову після поразки на виборах: як виглядає (ФОТО)

У Німеччині політикиня Ніколь Бюттнер виконала незвичну передвиборчу обіцянку після поразки своєї партії на регіональних виборах. Вона поголила голову, як і пообіцяла раніше, якщо її політична сила не зможе пройти до парламенту.

Ніколь Бюттнер.

У Німеччині відбулися вибори в федеральній землі Баден-Вюртемберг, де "Вільна демократична партія" (FDP) не змогла подолати необхідний бар’єр. Політична сила отримала лише 4,4% голосів і залишилася без місць у регіональному парламенті.

Ще на початку року Бюттнер заявляла в інтерв’ю місцевим ЗМІ, що готова піти на символічний крок, якщо партія провалить вибори.

"Я поголю голову, якщо ми не потрапимо до земельного парламенту", — сказала Бюттнер.

Після оголошення результатів 41-річна політикиня вирішила не відступати від своїх слів. У відео, опублікованому в соціальній мережі Instagram, Бюттнер показала результат свого перевтілення. Спочатку вона з’являється перед камерою в яскравій хустці, а згодом демонструє лису голову без волосся.

Ніколь Бюттнер поголила голову після поразки на виборах

"Без виправдань. Я зробила цю ставку , я її програла, і я її сплачую", — заявила політикиня.

За її словами, багато людей радили їй не виконувати обіцянку та аргументували це тим, що в політиці часто не дотримуються своїх заяв. Однак Бюттнер наголосила, що для неї принципово важливо дотримуватися власного слова.

