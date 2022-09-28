Один из лидеров немецкого оппозиционного крыла Фридрих Мерц дерзко критикует украинских беженцев в его стране. Политик говорит, что они занимаются социальным туризмом и постоянно ездят в Германию, то в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Politico .



Немецкий политик считает, что украинцы доят его страну. Фото с открытых источников

Мерц обвинителя является украинцами из-за преимуществ социальной защиты в Германии и отмечает, что беженцы приезжают в его страну, получают деньги и едут на Родину. Политик называет это туризмом.

Лидер немецкой оппозиции считает, что украинцы просто доят его государство, кроме того, их большое количество более 1,1 млн человек. Такие заявления проходят на фоне энергетического кризиса и повышения цен на энергоресурсы в Германии.

По заявлениям Фридриха Мерца, украинские беженцы получат социальные льготы на коммунальные услуги, тогда как обычные немцы не могут позволить в полной мере оплатить высокие цены на энергоресурсы.

Интересно, что сам Мерц и правительство не предоставило никаких статистических данных, подтверждающих его слова.

Такие слова вызвали шквал критики в немецком обществе, поэтому оппозиционер решил извиниться за сказанное в Twitter . Мерц написал, что жалеет за употребление слов "социальный туризм".

Мерц постоянно отмечает, что Германия должна ввести строгие ограничения на новых прибывших людей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в большинстве немецких земель ограничили въезд для беженцев, ведь у них не осталось свободного места.

Также "Комментарии" писали о немецком правительстве, которое решило национализировать российские газовые и нефтяные компании на своей территории





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