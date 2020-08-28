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Немецкий ученый ответил, сможет ли Навальный вернуться к нормальной жизни после комы

Эксперт говорит, что некоторые органофосфаты вызывают конвульсии в мозгу

сегодня, 13:56
Автор:

Елена Волкова

Немецкий химик Марк-Михаэль Блум, который в свое время руководил расследованием покушения на экс-разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании, рассказал о состоянии и прогнозах для российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом пишет Spiegel.

Немецкий ученый ответил, сможет ли Навальный вернуться к нормальной жизни после комы

Напомним, Навальный пребывает в коме с 20 августа. По всей видимости, именно тогда его отравили химическим оружием - убеждены его соратники и немецкие специалисты, которые сейчас лечат россиянина в клинике “Шарите” в ФРГ.

Блум поясняет: вероятно, Навального отравили с помощью органофосфатов (химическое оружие VX, зарин или вещества группы "Новичок"). Они, по словам химика, блокируют важный энзим нервной системы на долгое время, пока организм не начнет заново его вырабатывать. Ядов этой группы существует большое количество, поэтому на то, чтобы найти тот самый, уйдет время. 

На вопрос, сможет ли Навальный пережить отравление без последствий и вернуться в будущем к нормальной жизни, эксперт говорит, что это будет зависеть от того, с какой субстанцией он вступил в контакт. 

“Некоторые органофосфаты вызывают конвульсии в мозгу. Это было бы большой проблемой. В качестве терапии в этом случае применяется диазепам, известный и как валиум", - говорит Блум.

Напомним, Евросоюз призвал власти России расследовать отравление российского оппозиционера Алексея Навального, не исключив, что это было покушение. Может ли коллективный Запад ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным, а также подорвет ли случившееся потеплевшие отношения между Россией и Германией - на эти и другие вопросы нам ответили эксперты.


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