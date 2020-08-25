Отравление Навального химическим оружием: как эвакуация оппозиционера ударит по режиму Путина

Евросоюз призвал власти России расследовать отравление российского оппозиционера Алексея Навального, не исключив, что это было покушение. Может ли коллективный Запад ужесточить антироссийские санкции из-за ситуации с Навальным, а также подорвет ли случившееся потеплевшие отношения между Россией и Германией - на эти и другие вопросы нам ответили эксперты.

“Игра политических элит”

Ситуация с Навальным не приведет к стратегическим изменениям в отношениях Евросоюза с РФ в целом – и строительству "Северного потока-2" (СП-2) в частности. Такого мнения придерживается эксперт по международной политике Украинского института будущего (УИБ) Илия Куса.

"Не думаю, что этот фактор развернет на 180 градусов прагматическое партнерство, которое существует между Россией и рядом стран ЕС уже много лет - и не прекращалось после 2014 года. В ситуации же с СП-2 играют роль скорее американские санкции, но не ситуация с Навальным", – отмечает эксперт УИБ.

При этом, у него нет сомнений, что на Западе припишут предположительное отравление Навального именно РФ. И введут какие-то санкции. Но вряд ли он будут сильными, считает Илия Куса. Скорее – нечто такое, что вводили в рамках "акта Магницкого".

"Что на самом деле произошло с Навальным (отравили умышленного или он просто отравился где-то) – никого особо интересовать не будет, – говорит эксперт. – Мне кажется, вся эта история для антироссийских элит на Западе станет поводом сорвать любые возможности для Трампа встретиться с Путиным до выборов в США (о чём в последнее время идут усиленные разговоры). Мой главный тезис - мы не знаем, что на самом деле случилось с Навальным. Нет доказательств причастность тех или иных лиц к отравлению. Не вижу смысла делать это политическому руководству России во главе с Путиным. Но не исключаю, что это могла быть игра отдельных политических элит, либо криминала, связанного с политикой".

Реакция Запада

Политический эксперт Светлана Кушнир также считает, что в деле с отравлением Алексея Навального загадок и версий больше, чем доказанных фактов.

"Что произошло за час до посадки и уже в самолете, когда Навальному резко стало плохо - до конца не ясно. Но его пребывание в ФРГ, куда его доставили в состоянии комы, его нахождение под защитой немецкого консульства - еще тот момент, – говорит политэксперт. – Российские власти могут задать резонный вопрос: почему единственный оппозиционер, гражданин РФ взят под опеку другим государством?"

Последует ли ответ в виде санкций – станет понятно после установления окончательного диагноза. История пока в развитии. А потому полноценной реакции от демократических европейских институций пока не будет. Всё ограничивается заявлениями и глубокой обеспокоенностью, подчеркивает Светлана Кушнир.

Она не думает, что ситуация с Навальным повлияет на строительство "Северного потока -2". Европейцы сами, в первую очередь, заинтересованы в завершении его строительства и введению в эксплуатацию, отмечает политический эксперт.

Дело Скрипалей

Отметим, что, по словам руководителя сети региональных штабов Навального – Леонида Волкова, на жизнь оппозиционера покушались с помощью яда из той же группы, что и вещество “Новичок”. Именно с его помощью в Великобритании пытались убить бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Политолог, генеральный директор Аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник по этому поводу напомнил, что Великобритания тогда лишь задекларировала, что введет новые санкции против РФ. Но ничем особенным это не закончилось.

"За отравление Скрипалей в Солсбери санкции ввели США, но не европейское сообщество. Исходя из этого - я не верю, что за отравление Навального против режима Путина будут введены новые санкции, – говорит Николай Мельник. – Тем более не верю, что даже если их гипотетически введут, они отразятся на СП-2. Ведь данный проект активно лоббируют лидеры ЕС - Германия и Франция. Так что отравление Навального ничем, кроме довольно сдержанных дипломатических выпадов в адрес РФ, не закончится".

Напомним, попутчик Алексея Навального, летевший на самолете рейсом “Томск-Москва”, опубликовал видео, на котором слышно, как оппозиционер кричал от боли. На записи слышны громкие, душераздирающие крики Алексея Навального, который до этого пил чай в аэропорту. Якобы после него оппозиционеру и стало плохо.



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