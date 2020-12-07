Немка оставила соседям 7,5 миллиона долларов в наследство

Жители общины в центральной Германии неожиданно унаследовали собственность и портфель акций на сумму 6,2 миллиона евро (7,5 миллиона долларов) после смерти пожилой соседки.



Ренате Ведель жила в районе Вайперфельден Вальдсольмс в Гессене, центральная Германия, со своим мужем Альфредом Веделем с 1975 года.

Альфред, который был "успешным" и "активным" на бирже, умер в 2014 году, а Ренате, с 2016 года лечившаяся в доме престарелых во Франкфурте, умерла в декабре 2019 года в возрасте 81 года.

В апреле этого года, как сообщили власти округа, стало известно, что Рената завещала округу баланс в банке, акции и ценности, поскольку сестра Ренаты, которая была ее первоначальной наследницей, уже умерла, сообщает местное СМИ Hessenschau.

Эта новость шокировала власти.

"Сначала я подумал, что это просто невозможно. Я подумал, что пропала запятая, что-то не так", — заявил Hessenschau местный мэр Бернд Гейне.

Муниципалитет также унаследовал собственность в Вайперфельдене, которая изначально была оставлена ​​в наследство, но была отклонена первоначальным наследником из-за затрат на содержание дома и хозяйственных построек, а также из-за того, что жильцы должны были внести взносы за работы на местной дороге.

Сообщество обязано использовать наследство стоимостью 6,2 миллиона евро на "общественные объекты и инфраструктуру".

У местных жителей есть идеи, на что следует потратить состояние. Деньги нужны для велосипедных дорожек, зданий и детского сада, в то время как жители предложили потратиться на открытый бассейн, общественный транспорт и удобства для местных детей.

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