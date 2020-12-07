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Немка оставила соседям 7,5 миллиона долларов в наследство

Власти округа сочли это за шутку

сегодня, 17:10
Автор:

Дмитрий Симоненко

Жители общины в центральной Германии неожиданно унаследовали собственность и портфель акций на сумму 6,2 миллиона евро (7,5 миллиона долларов) после смерти пожилой соседки.

Немка оставила соседям 7,5 миллиона долларов в наследство

Ренате Ведель жила в районе Вайперфельден Вальдсольмс в Гессене, центральная Германия, со своим мужем Альфредом Веделем с 1975 года.

Альфред, который был "успешным" и "активным" на бирже, умер в 2014 году, а Ренате,  с 2016 года лечившаяся в доме престарелых во Франкфурте, умерла в декабре 2019 года в возрасте 81 года.

В апреле этого года, как сообщили власти округа, стало известно, что Рената завещала округу баланс в банке, акции и ценности, поскольку сестра Ренаты, которая была ее первоначальной наследницей, уже умерла, сообщает местное СМИ Hessenschau.

Эта новость шокировала власти.

"Сначала я подумал, что это просто невозможно. Я подумал, что пропала запятая, что-то не так", — заявил Hessenschau местный мэр Бернд Гейне.

Муниципалитет также унаследовал собственность в Вайперфельдене, которая изначально была оставлена ​​в наследство, но была отклонена первоначальным наследником из-за затрат на содержание дома и хозяйственных построек, а также из-за того, что жильцы должны были внести взносы за работы на местной дороге.

Сообщество обязано использовать наследство стоимостью 6,2 миллиона евро на "общественные объекты и инфраструктуру".

У местных жителей есть идеи, на что следует потратить состояние. Деньги нужны для велосипедных дорожек, зданий и детского сада, в то время как жители предложили потратиться на открытый бассейн, общественный транспорт и удобства для местных детей.

Ранее "Комментарии" писали о том, что американский журнал Time назвал 2020 год худшим годом в мировой истории. На обложке нового номера издания, цифры 2020 два раза перечеркнуты красным, а ниже надпись "Худший год из всех".

Кроме того, мы писали о том, что в Китае у летучих мышей нашли новые виды коронавируса. Об этом пишет издание The Guardian. По словам китайских ученых, открытие было сделано на юго-западе Китая. Кроме того, вирусологи обращают внимание, что схожие штаммы Sars-CoV-2 были выявлены у животных и за пределами Китая, в частности, в странах Южной Азии. 



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Источник: https://edition.cnn.com/2020/12/04/europe/germany-inheritance-intl-scli-grm/index.html
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