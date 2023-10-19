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Несмотря на санкции лидер ЕС импортирует нефть из РФ: подробности скандала

По информации СМИ, несмотря на санкции, Германия импортировала из РФ сотни тысяч тонн нефти

сегодня, 08:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Официально Берлин поддерживает действующие санкции против России, но все же пытается искать пути, как поддерживать свою экономику за счет энергоресурсов из России. Так в Германию из дочернего предприятия "Роснефти" Rosneft Deutschland может попадать российская нефть, которая импортируется якобы из Казахстана. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Süddeutsche Zeitung".

Несмотря на санкции лидер ЕС импортирует нефть из РФ: подробности скандала

Российская нефть. Фото: из открытых источников

В ходе проведенного расследования журналисты обнаружили, что в главном таможенном управлении Германии в начале сентября было дано указание таможенным органам Берлина и Франкфурта-на-Одере "без задержек" пропускать нефть для Rosneft Deutschland. Хотя указание таможенного регулятора ФРГ не чрезвычайно. Фактически для немецкого подразделения "Роснефти" дали "зеленый свет" на импорт сырой нефти без проверки на предмет возможного обхода санкций.


Ранее Rosneft Deutschland получала 100% своей нефти из России. Теперь же, якобы после введения санкций от российской нефти отказались и переключились за поставки нефти из Казахстана. Вот только нефть, которую поставляет Казахстан может быть российской. Казахстан уже давно подозревают в том, что именно эта страна есть лидером по тому, чтобы помогать России обходить санкции, в частности, касаемо торговли нефти и газом. Таким образом, в обход санкций российская нефть и дальше может попадать Германию.

Более того, журналисты обнаружили, что казахстанское нефтяное месторождение, из которого якобы поставляется нефть в Германию, принадлежит российской компании "Лукойл".

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский рассказал, что не так с санкциями против РФ.




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Источник: https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sanktionen-ukraine-oel-energieversorgung-pipeline-schwedt-1.6289758?reduced=true
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