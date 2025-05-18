Нет смысла обсуждать этот вопрос: что заявил Мерц о войне в Украине

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Кравцев Сергей
Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Албании заявил, что пока Европа не рассматривает возможность отправки войск в Украину. Якобы все усилия европейцев сосредоточены вокруг того, чтобы было достигнуто решение о полном прекращении огня со стороны России.
Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников
Глава немецкого правительства отметил, что какие бы то ни было планы относительно будущего мирного урегулирования должны предусматривать четкий формат переговоров и потенциальные гарантии безопасности для Украины.
Канцлер подчеркнул, что вопрос введения европейских войск нет смысла обсуждать, учитывая те реалии, которые есть на сегодняшний день.
Стоит отметить, что позиция Мерца относительно миротворческих сил есть зеркальной с позицией его предшественника Олафа Шольца, который также считал правильным делать ставку на переговоры о мирном соглашении, а не обсуждению отправки миротворцев в Украину.
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