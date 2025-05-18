Нет смысла обсуждать этот вопрос: что заявил Мерц о войне в Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского на саммите в Албании заявил, что пока Европа не рассматривает возможность отправки войск в Украину. Якобы все усилия европейцев сосредоточены вокруг того, чтобы было достигнуто решение о полном прекращении огня со стороны России.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Глава немецкого правительства отметил, что какие бы то ни было планы относительно будущего мирного урегулирования должны предусматривать четкий формат переговоров и потенциальные гарантии безопасности для Украины.

"Следующим шагом должно стать четкое определение формата мирных переговоров, а также того, какие гарантии безопасности, возможно, когда-то понадобятся Украине", – сказал Мерц.

Канцлер подчеркнул, что вопрос введения европейских войск нет смысла обсуждать, учитывая те реалии, которые есть на сегодняшний день.

"Сейчас нет оснований говорить (о войсках – ред.), мы далеки от этого. Мы хотим, чтобы остановилась стрельба, прекратились убийства... это те вопросы, которыми мы сейчас занимаемся, и никакими другими", – добавил Фридрих Мерц.

Стоит отметить, что позиция Мерца относительно миротворческих сил есть зеркальной с позицией его предшественника Олафа Шольца, который также считал правильным делать ставку на переговоры о мирном соглашении, а не обсуждению отправки миротворцев в Украину.

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