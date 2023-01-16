Незнание офицерских званий и блокировка помощи для Украины: причины отставки министра обороны Германии

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Vitalii Rozkariaka
Последние
несколько дней СМИ всего мира активно обсуждают новость об отставке Кристины
Ламбрехт – министра обороны Германии. Официально женщина еще не сложила
полномочия, однако судя по всему, это случиться в самое ближайшее время,
сообщает издание Wyborcza.
Кристина Ламбрехт, из открытых источников
Отмечается, что Ламбрехт,
как до полномасштабного вторжения России в Украину, так и после, блокировала
предоставление оружейной помощи воюющей стране. По мнению немецкого министра
обороны, которым она часто делилась со СМИ и на официальных встречах, "передача
какого-либо оружия государству, втянутого в войну, не может даже обсуждаться".
Так, в свое время именно Ламбрехт выступила против отправки в Украину старых
гаубиц еще из ресурсов ГДР. Единственное, что смог получить Киев с "легкой руки"
чиновницы, так это 5000 тысяч шлемов.
Со временем,
где-то за последние полгода Германия немного поменяла свою позицию, возможно,
на фоне мировой поддержки Украины. Немецкое правительство превзошло
Великобританию по стоимости безвозмездно переданной военной техники и сейчас
является вторым "донором" Украины после США. Помимо боеприпасов, мин, касок и бронежилетов,
Берлин поставил украинцам самоходные гаубицы PzH 2000, зенитные самоходные установки "Гепард",
крайне эффективные для уничтожения российских крылатых ракет и иранских
беспилотников, а также комплексы IRIS- ЗРК.
По предположениям
СМИ и экспертов, отставка немецкого министра – не результат ее нежелания
помогать Украине, это, скорее всего, череда непозволительных неудач. Ламбрехт,
к примеру, несколько раз не смогла вспомнить наименование военной техники,
забывала офицерские звания. Также граждан Германии сильно возмутило, как во
время съемки новогоднего видео, за спиной Ламбрехт взрывались петарды и фейерверки.
Немцы сочли это непозволительным во время того, как украинские города бомбит
Россия.
Напомним, ранее
мы сообщали, что в Польше стартовала акция под названием "Выключи Путина".
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