Незнание офицерских званий и блокировка помощи для Украины: причины отставки министра обороны Германии

Последние несколько дней СМИ всего мира активно обсуждают новость об отставке Кристины Ламбрехт – министра обороны Германии. Официально женщина еще не сложила полномочия, однако судя по всему, это случиться в самое ближайшее время, сообщает издание Wyborcza.

Кристина Ламбрехт, из открытых источников

Отмечается, что Ламбрехт, как до полномасштабного вторжения России в Украину, так и после, блокировала предоставление оружейной помощи воюющей стране. По мнению немецкого министра обороны, которым она часто делилась со СМИ и на официальных встречах, "передача какого-либо оружия государству, втянутого в войну, не может даже обсуждаться". Так, в свое время именно Ламбрехт выступила против отправки в Украину старых гаубиц еще из ресурсов ГДР. Единственное, что смог получить Киев с "легкой руки" чиновницы, так это 5000 тысяч шлемов.

Со временем, где-то за последние полгода Германия немного поменяла свою позицию, возможно, на фоне мировой поддержки Украины. Немецкое правительство превзошло Великобританию по стоимости безвозмездно переданной военной техники и сейчас является вторым "донором" Украины после США. Помимо боеприпасов, мин, касок и бронежилетов, Берлин поставил украинцам самоходные гаубицы PzH 2000, зенитные самоходные установки "Гепард", крайне эффективные для уничтожения российских крылатых ракет и иранских беспилотников, а также комплексы IRIS- ЗРК.

По предположениям СМИ и экспертов, отставка немецкого министра – не результат ее нежелания помогать Украине, это, скорее всего, череда непозволительных неудач. Ламбрехт, к примеру, несколько раз не смогла вспомнить наименование военной техники, забывала офицерские звания. Также граждан Германии сильно возмутило, как во время съемки новогоднего видео, за спиной Ламбрехт взрывались петарды и фейерверки. Немцы сочли это непозволительным во время того, как украинские города бомбит Россия.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Польше стартовала акция под названием "Выключи Путина".

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