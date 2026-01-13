logo

Новые власти Чехии жестко подставили Украину: неожиданные детали громкого скандала

Инициатива по снабжению боеприпасами предусматривала расходы в размере 114 миллиардов крон, а еще 160 миллиардов было израсходовано по подобному принципу

13 января 2026, 14:40
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскрыл важную засекреченную информацию о поставках боеприпасов Украине в рамках "Чешской инициативы". Эту информацию он озвучил журналистам, сообщив, что из-за чешских компаний в рамках этой инициативы было использовано 280 миллиардов крон. Как уточнил сам Бабиш, эти данные предоставили в частности от Алеша Витечки, директора Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS), координирующего всю эту деятельность.

Новые власти Чехии жестко подставили Украину: неожиданные детали громкого скандала

Фото: из открытых источников

"Чешское правительство незаметно выделило 17,1 миллиарда крон на закупку оружия, при этом вся информация была тщательно скрыта и хранилась в строгой секретности", — заявил Бабиш.

Однако его публичные заявления не остались незамеченными. Бывший премьер-министр Чехии Петр Фиала подверг резкой критике решение Бабиша разглашать такие подробности. "Эти публичные заявления ставят под угрозу безопасность лиц и компаний, участвующих в снабжении оружием, и могут привести к серьезным экономическим потерям. Премьер не осознает всех рисков, связанных с поставкой оружия во время войны", — сказал Фиала.

Согласно уточнению вице-премьер-министра Карела Гавличека, инициатива касалась в общей сложности 114 миллиардов крон, а еще 160 миллиардов было использовано по аналогичной схеме.

"Всего в рамках инициативы было использовано около 280 миллиардов крон, и эти средства в результате попали в отдельные доноры, а продукты оказались в Украине", — пояснил он.

Чехия играет ключевую роль в этом проекте, сотрудничая с Нидерландами и Данией. Она выступает не только в качестве координатора и перевозчика, но и активно ищет запасы боеприпасов на международном рынке, занимаясь организацией финансирования. В большинстве случаев оплату за эти боеприпасы производят другие страны, такие как Германия, Канада и Нидерланды.

Как уже писали "Комментарии", использование воздушного пространства и технических возможностей Беларуси оказывает значительное влияние на эффективность работы украинской противовоздушной обороны (ПВО). Это стало темой обсуждения в эфире телеканала "КИЕВ24", где президент Всеукраинской авиационной организации Геннадий Хазан отметил, что этот фактор создает дополнительные трудности для украинских военных.



