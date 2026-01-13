Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш раскрыл важную засекреченную информацию о поставках боеприпасов Украине в рамках "Чешской инициативы". Эту информацию он озвучил журналистам, сообщив, что из-за чешских компаний в рамках этой инициативы было использовано 280 миллиардов крон. Как уточнил сам Бабиш, эти данные предоставили в частности от Алеша Витечки, директора Агентства межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS), координирующего всю эту деятельность.

"Чешское правительство незаметно выделило 17,1 миллиарда крон на закупку оружия, при этом вся информация была тщательно скрыта и хранилась в строгой секретности", — заявил Бабиш.

Однако его публичные заявления не остались незамеченными. Бывший премьер-министр Чехии Петр Фиала подверг резкой критике решение Бабиша разглашать такие подробности. "Эти публичные заявления ставят под угрозу безопасность лиц и компаний, участвующих в снабжении оружием, и могут привести к серьезным экономическим потерям. Премьер не осознает всех рисков, связанных с поставкой оружия во время войны", — сказал Фиала.

Согласно уточнению вице-премьер-министра Карела Гавличека, инициатива касалась в общей сложности 114 миллиардов крон, а еще 160 миллиардов было использовано по аналогичной схеме.

"Всего в рамках инициативы было использовано около 280 миллиардов крон, и эти средства в результате попали в отдельные доноры, а продукты оказались в Украине", — пояснил он.

Чехия играет ключевую роль в этом проекте, сотрудничая с Нидерландами и Данией. Она выступает не только в качестве координатора и перевозчика, но и активно ищет запасы боеприпасов на международном рынке, занимаясь организацией финансирования. В большинстве случаев оплату за эти боеприпасы производят другие страны, такие как Германия, Канада и Нидерланды.

