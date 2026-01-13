Нова влада Чехії жорстко підставила Україну: несподівані деталі гучного скандалу

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розкрив важливу засекречену інформацію щодо постачання боєприпасів Україні в рамках "Чеської ініціативи". Цю інформацію він озвучив журналістам, повідомивши, що через чеські компанії в межах цієї ініціативи було використано 280 мільярдів крон. Як уточнив сам Бабіш, ці дані надали зокрема від Алеша Вітечки, директора Агентства міжурядової оборонної співпраці (AMOS), яке координує всю цю діяльність.

Фото: з відкритих джерел

"Чеський уряд непомітно виділив 17,1 мільярда крон на закупівлю зброї, при цьому вся інформація була ретельно прихована і зберігалася в суворій секретності", — заявив Бабіш.

Однак його публічні заяви не залишилися непоміченими. Колишній прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала різко розкритикував рішення Бабіша розголошувати такі подробиці. "Ці публічні заяви ставлять під загрозу безпеку осіб та компаній, що беруть участь у постачанні зброї, і можуть призвести до серйозних економічних втрат. Прем'єр не усвідомлює всі ризики, пов'язані з постачанням зброї під час війни", — сказав Фіала.

Згідно з уточненням віце-прем'єр-міністра Карела Гавлічека, ініціатива стосувалася загалом 114 мільярдів крон, а ще 160 мільярдів було використано за аналогічною схемою.

"Всього в межах ініціативи було використано близько 280 мільярдів крон, і ці кошти в результаті потрапили до окремих донорів, а продукти опинилися в Україні", — пояснив він.

Чехія відіграє ключову роль у цьому проекті, співпрацюючи з Нідерландами та Данією. Вона виступає не тільки як координатор і перевізник, але й активно шукає запаси боєприпасів на міжнародному ринку, займаючись організацією фінансування. У більшості випадків оплату за ці боєприпаси здійснюють інші країни, такі як Німеччина, Канада та Нідерланди.

