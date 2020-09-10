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Новый "Новичок" для Навального: для отравления политика создали более убийственное оружие

В детальном отчете немецких экспертов говорится, что за отравлением Навального могут стоять исключительно российские спецслужбы

сегодня, 08:55
Автор:

Елена Волкова

Германия официально заявила: отравление российского оппозиционера Алексея Навального было покушением на его жизнь. А осуществили его с помощью новой версии химического оружия “Новичок” - куда более действенного и убийственного, чем предыдущие. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit со ссылкой на собственные источники. 

Новый "Новичок" для Навального: для отравления политика создали более убийственное оружие

В более детальном отчете немецких экспертов говорится, что за отравлением могут стоять исключительно российские спецслужбы. Ядом же, по версии источника, могли обработать поверхность стаканчика, из которого пил чай политик в тот роковой день. Следы этого вещества обнаружили на руках политика, а также на горлышке бутылки, из которой он пил воду в самолете. Токсикологи убеждены, что данное вещество - усовершенствованный вид “Новичка”, куда более действенный и смертельный, чем предыдущие.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный, который 7 сентября вышел из комы в немецкой клинике “Шарите”, продолжает идти на поправку.  Западные эксперты, полагаясь на результаты анализов об отравлении Навального смертельным ядом из группы “Новичок”, рассказали, благодаря чему жертве покушения все же удалось выжить.


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