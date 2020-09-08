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Шансы Навального: токсиколог рассказал, что спасло жертву покушения от смертельного "Новичка"

Бывший президент Американского колледжа медицинских токсикологов Чарльз Маккей рассказал, что спасло жизнь Алексею Навальному

сегодня, 13:22
Автор:

Елена Волкова

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который вчера вышел из комы в немецкой клинике “Шарите”, продолжает идти на поправку.  Западные эксперты, полагаясь на результаты анализов об отравлении Навального смертельным ядом из группы “Новичок”, рассказали, благодаря чему жертве покушения все же удалось выжить. Экспертов цитирует ВВС.

Своевременная медицинская помощь и антидот атропин - вот благодаря чему Навальный выжил 20 августа, считает эксперт-токсиколог, бывший президент Американского колледжа медицинских токсикологов Чарльз Маккей.

Шансы Навального: токсиколог рассказал, что спасло жертву покушения от смертельного "Новичка"

"Пострадавшим от контакта с подобными веществами нужна поддержка дыхания и давления - судя по всему, Навальному обеспечили такое лечение очень быстро, хотя мы не знаем всех деталей того, что с ним делали в Омске", - полагает эксперт.

Он также отмечает, что политик смог быстро попасть в больницу, благодаря экстренной посадке самолета. Кроме того, для веществ из группы "Новичок" необходимый антидот - атропин, а он есть в наличии в любой реанимации или у бригады "скорой помощи". Найти противоядие для других боевых агентов бывает намного сложнее. Эксперт считает, что атропин замедлил действие вещества, и если и не спас Навальному жизнь, то по крайней мере позволил продержаться до попадания в реанимацию.

Напомним, спустя 17 дней пребывания в коме российскому политику Алексею Навальному, которого отравили в Томске веществом из группы химического оружия “Новичок”, стало лучше. В пресс-службе немецкой клиники “Шарите”, куда перевезли Навального, заявили, что пациент вышел из комы.


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