В правящем блоке ХДС/ХСС в Германии считают "немыслимым", чтобы Украина отказывалась от территорий, которые до сих пор российские войска не смогли захватить, и предупреждают: такие уступки российский диктатор может воспринять как слабость.

Германия. Фото: из открытых источников

Юрген Гардт, спикер по внешней политике парламентской фракции ХДС/ХСС, назвал "просто немыслимым", что президент Украины мог бы отказаться от территорий, "которые Россия не смогла завоевать за четыре года войны".

"Если Украина это сделает, это будет признаком слабости, которую Путин сразу же неправильно интерпретирует", – сказал Гардт.

Тогда, после периода перемирия, он, по словам политика, быстро найдет повод "продолжить и фактически добиться своей цели, а именно взять под свой контроль всю Украину".

По словам Зеленского, Россия настаивает на том, чтобы Украина отказалась от всего Донбасса, хотя за время полномасштабной войны ей так и не удалось достичь реальных успехов.

Он отметил, что украинское общество хорошо понимает, какой ценой для российской армии дается каждый метр захваченной территории, ведь российская сторона не считает свои потери, в то время как Украина вынуждена это делать. Президент подчеркнул, что для полного захвата востока страны России пришлось бы потерять около 800 тысяч военных.

