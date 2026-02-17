Чи потрібно Україні відмовитися від територій, заради миру: у партії Мерца зробили заяву

У правлячому блоці ХДС/ХСС у Німеччині вважають "немислимим", щоб Україна відмовлялася від територій, які російські війська досі не змогли захопити, і попереджають: такі поступки російський диктатор може сприйняти як слабкість.

Німеччина. Фото: із відкритих джерел

Юрген Гардт, речник з питань зовнішньої політики парламентської фракції ХДС/ХСС, назвав "просто немислимим", що президент України міг би відмовитися від територій, "які Росія не змогла завоювати за чотири роки війни".

"Якщо Україна це зробить, це також буде ознакою слабкості, яку Путін одразу ж неправильно інтерпретує", – сказав Гардт.

Тоді, після періоду перемир'я, він, за словами політика, швидко знайде привід "продовжити і фактично досягти своєї мети, а саме взяти під свій контроль всю Україну".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Україна погодилася на фактичне замороження війни з Росією по поточній лінії фронту, що вже є суттєвою поступкою заради досягнення миру. Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю французьким медіа, повідомляє Le Monde.

За словами Зеленського, Росія наполягає на тому, щоб Україна відмовилася від усього Донбасу, хоча за час повномасштабної війни їй так і не вдалося досягти там реальних успіхів.

Він зазначив, що українське суспільство добре розуміє, якою ціною для російської армії дається кожен метр захопленої території, адже російська сторона не рахує свої втрати, тоді як Україна змушена це робити. Президент підкреслив, що для повного захоплення сходу країни Росії довелося б втратити ще близько 800 тисяч військових.

Також видання "Коментарі" повідомляло — Україна та Росія знову сідають за стіл: на Заході прямо відповіли, яка ймовірність миру.



