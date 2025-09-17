Нужно начинать действовать по РФ уже сейчас: Германия обратилась к США с резким призывом

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль призвал США наконец ввести дополнительные санкции против России после недавнего вторжения российских дронов в воздушное пространство Польши. Глава МИД подчеркнул, что откладывать такое решение больше нельзя. Как передает портал "Комментарии", заявление немецкого министра приводит dpa.

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. Фото: из открытых источников

Вадефуль отметил, что администрация Трампа в течение нескольких месяцев объявляла о новых санкциях против России, призвав Вашингтон "наконец реализовать это".

"Любой, кто явно считает себя сторонником свободы, а ни одна страна не делает это так убедительно, как Соединенные Штаты Америки, должен действовать сейчас", – сказал топ-дипломат Германии.

Глава немецкого МИД также выразил надежду на скорое согласование еще одного пакета санкций ЕС в отношении России, который сейчас находится на стадии доработки.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп в письме союзникам по НАТО указал, что он готов надавить на Россию прямо сейчас, но вместе со странами Европейского Союза. Трамп считает, что, если только США введут санкции против Индии и Китая, это будет неэффективно, поэтому призывает союзников также пойти на этот шаг. Почему Трамп фактически ставит ультиматум европейцам для введения новых санкций? Что будет означать для ЕС введение новых тарифов в отношении Индии и Китая? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – на днях президент США Дональд Трамп опубликовал письмо для стран-союзников внутри блока НАТО. Ключевой посыл этого письма состоит в том, что он готов "ввести крупные санкции против России". Но там было условие: страны Альянса должны прекратить закупку нефти, которая финансирует военную машину путинского режима. Об этом пишет "CNN".