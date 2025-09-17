Потрібно починати діяти РФ вже зараз: Німеччина звернулася до США з різким закликом

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль закликав США нарешті запровадити додаткові санкції проти Росії після нещодавнього вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. Глава МЗС наголосив, що відкладати таке рішення більше не можна. Як повідомляє портал "Коментарі", заяву німецького міністра наводить dpa.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

Вадефуль зазначив, що адміністрація Трампа протягом кількох місяців оголошувала про нові санкції проти Росії, закликавши Вашингтон "нарешті реалізувати це".

"Будь-який, хто явно вважає себе прихильником свободи, а жодна країна не робить це так переконливо, як Сполучені Штати Америки, має діяти зараз", – сказав топ-дипломат Німеччини.

Глава німецького МЗС також висловив сподівання на швидке узгодження ще одного пакету санкцій ЄС щодо Росії, який зараз перебуває на стадії доопрацювання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп у листі до союзників НАТО вказав, що він готовий натиснути на Росію прямо зараз, але разом з країнами Європейського Союзу. Трамп вважає, що якщо лише США введуть санкції проти Індії та Китаю, це буде неефективно, тому закликає союзників також піти на цей крок. Чому Трамп фактично ставить ультиматум європейцям для запровадження нових санкцій? Що означатиме для ЄС запровадження нових тарифів щодо Індії та Китаю? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – днями президент США Дональд Трамп опублікував лист для країн-союзників усередині блоку НАТО. Ключове посилання цього листа полягає в тому, що він готовий "ввести великі санкції проти Росії". Але там була умова: країни Альянсу мають припинити закупівлю нафти, яка фінансує військову машину путінського режиму. Про це пише CNN.