logo_ukra

BTC/USD

116997

ETH/USD

4549.48

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.79

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Потрібно починати діяти РФ вже зараз: Німеччина звернулася до США з різким закликом
commentss НОВИНИ Всі новини

Потрібно починати діяти РФ вже зараз: Німеччина звернулася до США з різким закликом

Глава МЗС Німеччини закликав США перестати тягнути час і "нарешті" вдарити санкціями по Росії

17 вересня 2025, 11:05
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль закликав США нарешті запровадити додаткові санкції проти Росії після нещодавнього вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі. Глава МЗС наголосив, що відкладати таке рішення більше не можна. Як повідомляє портал "Коментарі", заяву німецького міністра наводить dpa.

Потрібно починати діяти РФ вже зараз: Німеччина звернулася до США з різким закликом

Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Фото: з відкритих джерел

Вадефуль зазначив, що адміністрація Трампа протягом кількох місяців оголошувала про нові санкції проти Росії, закликавши Вашингтон "нарешті реалізувати це".

"Будь-який, хто явно вважає себе прихильником свободи, а жодна країна не робить це так переконливо, як Сполучені Штати Америки, має діяти зараз", – сказав топ-дипломат Німеччини.

Глава німецького МЗС також висловив сподівання на швидке узгодження ще одного пакету санкцій ЄС щодо Росії, який зараз перебуває на стадії доопрацювання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — президент США Дональд Трамп у листі до союзників НАТО вказав, що він готовий натиснути на Росію прямо зараз, але разом з країнами Європейського Союзу. Трамп вважає, що якщо лише США введуть санкції проти Індії та Китаю, це буде неефективно, тому закликає союзників також піти на цей крок. Чому Трамп фактично ставить ультиматум європейцям для запровадження нових санкцій? Що означатиме для ЄС запровадження нових тарифів щодо Індії та Китаю? Видання "Коментарі" із цими питаннями звернулося до експертів.

Також видання "Коментарі" повідомляло – днями президент США Дональд Трамп опублікував лист для країн-союзників усередині блоку НАТО. Ключове посилання цього листа полягає в тому, що він готовий "ввести великі санкції проти Росії". Але там була умова: країни Альянсу мають припинити закупівлю нафти, яка фінансує військову машину путінського режиму. Про це пише CNN.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.dpa.com/de
Теги:

Новини

Всі новини