Ситуация критическая: в Германии выставили жесткое требование Мерцу по Украине

Четверо депутатов Бундестага от Партии зелёных обратились к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с призывом увеличить финансирование помощи Украине. Об этом сообщает немецкий таблоид "Bild".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Депутаты Робин Вагенер, Сара Нанни, Себастьян Шефер и Антон Хофрайтер требуют от канцлера Германии "скорректировать соответствующие статьи бюджета для поддержки Украины, а также увеличить их с учётом следующего бюджетного года".

В связи с последними российскими обстрелами политики "Зелёных" также требуют увеличения помощи Германии в области противовоздушной обороны, без которой "российская диктатура над Украиной станет более вероятной".

"Ситуация критическая. Пока Путин открыто заявляет, что не будет вести переговоры и полностью придерживается своих военных целей, пока Путин терроризирует гражданское население всё более масштабными воздушными ударами, американское правительство отказывается предоставить уже обещанную помощь", – говорится в обращении.

В письме депутаты от Партии зелёных также напомнили главе правительства, что именно благодаря их голосам в Бундестаге прошлого созыва удалось принять меры для значительного увеличения расходов на оборону.

Авторы публикации отмечают, таким образом депутаты предоставили канцлеру "простор для манёвра с целью поддержки Украины", который "ещё не исчерпан".

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