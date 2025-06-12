Обещания Мерца так и не осуществились: почему Германия не передает Украине дальнобойное оружие

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Кравцев Сергей
Украина ведет диалог с правительствами стран-партнеров о том, что лучше помочь сейчас ВСУ и, тем самым избежать прямой войны с Россией в будущем. Но на такие убеждения каждое государство имеет свои аргументы. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "NV" рассказал украинский посол в Германии Алексей Макеев.
Фридрих Мерц. Фото из открытых источников
По его словам, в основном Германия сначала на запрос Киева заявляет, что не может передать Украине ту или иную систему вооружений, однако позже такие решения все же одобряются.
Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Германии Фридрих Мерц назвал возможной поставку Украине крылатых ракет Taurus.
Отвечая на вопрос ведущего телеканал ZDF о поставках Taurus немецкий канцлер подтвердил: "Конечно, это в пределах возможного".
В то же время Фридрих Мерц добавил, что для этого понадобится несколько месяцев обучения украинских солдат.
По словам главы немецкого правительства, передача системы через полгода или год не принесет пользы Украине сегодня, поэтому военная поддержка Киева совершенствуется уже сегодня.
Также канцлер подтвердил готовность усилить санкционное давление на Россию.
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