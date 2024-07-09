Обстрел "Охматдета": известная американская актриса обратилась к Путину

Американская актриса Джейми Ли Кертис, известная по фильмам "Все всегда и одновременно", "Геллоуин", "Чумовая пятница" и другим кинороботам, осудила агрессию РФ и обратилась к диктатору.

Джейми Ли Кертис (фото из открытых источников)

После событий 8 июля, когда россияне в очередной раз совершили террористическое нападение на Украину и выпустили более 40 ракет, актриса не смогла промолчать. Больше всего ее умилили кадры из детской больницы "Охматдет", некоторые корпуса которой полностью разрушены.

Джейми Ли Кертис опубликовала фото с места происшествия и добавила, что с начала своей карьеры постоянно занимается детскими заведениями.

"Если бы и где бы ни была мишенью во время боевых действий детская больница, у меня разбито сердце за семьи пациентов и храбрых врачей и медсестер, которые посвятили свою жизнь помощи больным и раненым детям. Позор тебе, Путин!", — написала актриса и добавила несколько фото из киевской больницы.

Знаменитость также подчеркнула, что это настоящее преступление россиян, за которое их нужно обязательно наказать. Своим подписчикам в Instagram, которых у нее более 5 миллионов, актриса написала, что погибли двое взрослых, а ранения получили 50 человек, в том числе 7 из них дети. Однако, к сожалению, по состоянию на данный момент количество пострадавших и погибших возросло.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Спикер Кремля Дмитрий Песков отреагировал на российский ракетный удар по детской больнице "Охматдет" в Киеве. Представитель Путина ответил на многочисленные видео и анализ военных экспертов, доказывающих, что именно российская ракета попала по гражданской инфраструктуре.

Дмитрий Песков выступил на пресс-конференции в Кремле, где прокомментировал массированный ракетный удар по Украине 8 июля, в том числе и попадание российской ракеты по детской больнице. Спикер Кремля цинично заявил, что Россия не наносила удары по гражданской инфраструктуре в Украине.

