Олаф Шольц снял повязку с глаза: как теперь выглядит канцлер Германии

Канцлер Германии наконец-то простится со своим пиратским видом, после несчастного случая которым с ним произошел в начале сентября. Немецкое издание Tagesschau опубликовало первые фото Олафа Шольца без повязки.

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото из открытых источников

4 сентября Олаф Шольц опубликовал фотографию, на которой он показал себя с повязкой на глазу. Немецкий канцлер объяснил, что он упал во время утренней пробежки и повредил лицо. Кроме того, Шольц пошутил, что готов к наплыву мемом из-за своего нового образа. Интернет-сообщество сразу разразилось массой изображений сравнивая немецкого политика с пиратами.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Во время выступления на мирном митинге католической общины Святого Эгидия в Берлине Шольц впервые появился без повязки на глазу. Как видно из опубликованных фотографий, синяки и ссадины на лице почти зажили, оставив следы ранений под правым глазом и на кончике носа.





Напомним, что с начала сентября 65-летний руководитель немецкого правительства появлялся на публике только с повязкой на глазу. В частности, он прибыл с ней в Индию на саммит G20, который проходил с 9 по 10 сентября.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Германия увеличила импорт российской нефти в 12 раз. Это стало возможным из-за нового посредничества Индии, которая таким образом перепродает российскую нефть.

Также "Комментарии" писали о Шольце, который рассказал о страхах президента России Владимира Путина. По словам канцлера Германии, Путин боится, что Запад готовится свергнуть его. Шольц утверждает, что Европа не планирует менять режим в России, однако добавил, что Путину приходится жить рядом с демократическими странами, влияющими на РФ.