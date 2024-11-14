Опрос показал, кто в Германии имеет больше всего шансов стать новым канцлером

Еще до того, как стало известно о развале коалиции в Германии имя действующего министра обороны Бориса Писториуса называлось среди возможных претендентов на пост главы правительства ФРГ. В последнем же опросе глава оборонного ведомства обошел по уровню поддержки на пост канцлера не только действующего главу правительства Олафа Шольца, но и лидера оппозиции Фридриха Мерца. Как передает портал "Комментарии", соответствующие данные опроса от института Forsa приводит "Bild".

Германия. Фото: из открытых источников

Опрос показал, что 39% респондентов хотели бы видеть Писториуса канцлером, лидера оппозиционного ХДС Мерца – 25%.

Даже среди сторонников ХДС/ХСС Писториус пользуется поддержкой 22% респондентов.

Среди сторонников Социал-демократической партии Германии 58% опрошенных хотели бы видеть кандидатом в канцлеры действующего министра обороны, тогда как Шольца поддерживают 30%.

Лишь 13% всех избирателей, имеющих право голоса, считают, что Шольц также должен быть кандидатом на пост канцлера от своей партии на предстоящих выборах.

Опрос также показывает, что если Писториус может набрать очки и в политически-консервативном лагере, то Мерц не имеет шансов в левом спектре: только 2% сторонников СДПГ и "Зеленых" выбрали бы Мерца в потенциальном противостоянии с Писториусом.

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