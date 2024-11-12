Эра Шольца подходит к концу: когда в Германии пройдут выборы

Лидеры правящей Социал-демократической партии Германии и крупнейшего оппозиционного альянса ХДС/ХСС пришли к согласию о дате досрочных выборов, которые должны состояться 23 февраля 2025 года. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Spiegel", ссылаясь на источники в партиях.

Германия. Фото: из открытых источников

СДПГ и ХДС/ХСС хотят назначить досрочные выборы на 23 февраля. Лидеры партий договорились о дате.

Во фракции СДПГ говорят, что канцлер Олаф Шольц попросит вотум доверия в Бундестаге 16 декабря.

Окончательное решение о дате выборов должен принять федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщают в кругах фракции ХДС/ХСС.

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Также издание "Комментарии" сообщало – большинство немцев поддерживают проведение досрочных парламентских выборов на фоне коалиционного кризиса. Об этом пишет Tagesschau, пишет, анализируя данные опроса, проведенного еще до объявления о распаде коалиции.

Отмечается, что 53% опрошенных высказались за досрочные выборы. Однако немалый показатель, 40%, выступали за то, чтобы правящая коалиция продолжала оставаться у власти на период, остающийся до выборов. Больше всего поддерживают идею досрочных выборов сторонники партий крайнего спектра, которые становятся все больше популярными: ультраправой популистской "АдГ" (88%) и Альянса Сары Вагенкнехт (82%), который недавно показал успех на выборах в восточных землях и претендует на участие в региональных правительствах. В целом поддержка досрочных выборов на востоке Германии больше, чем на западе (60% против 52%). Среди сторонников консервативного Христианско-демократического союза досрочные выборы поддерживают 68%, среди избирателей СДПГ – 25%, "Зеленых" – 18%.



