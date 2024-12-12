Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что его страна должна в ближайшее время уделять Сирии гораздо больше внимания, чем это было раньше, для больших шансов на стабильность в регионе. Ведь в прошлом этот регион фактически был отдан Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом министр заявил в общении с немецкими СМИ, пишет "Tagesspiegel".
Борис Писториус. Фото: из открытых источников
Писториус считает, что Германия после свержения режима Башара аль-Асада должна быть более активно интересоваться процессами в Сирии и не сводить свою роль к внешнему наблюдателю.
По его мнению, Берлин должен послать сигнал всем вовлеченным сторонам, включая Турцию, что Германия заинтересована в стабильности в регионе и готова прилагать усилия для этого.
Глава Минобороны ФРГ призвал устанавливать контакты с повстанцами группировки Хаят Тахрир аль-Шам, которые свергли режим, и подчеркнул, что обещания группы должны сопровождаться соответствующими действиями.
Читайте также на портале "Комментарии" — усилия Москвы и Тегерана в Сирии коту под хвост: какие проблемы теперь могут ждать РФ.
Новости