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"Оставили поле" Путину: Писториус признал ошибку, которую допустила Германия

Министр обороны Германии призывает уделять больше внимания Сирии, где избавились от Асада

сегодня, 10:25
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Кравцев Сергей

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что его страна должна в ближайшее время уделять Сирии гораздо больше внимания, чем это было раньше, для больших шансов на стабильность в регионе. Ведь в прошлом этот регион фактически был отдан Путину. Как передает портал "Комментарии", об этом министр заявил в общении с немецкими СМИ, пишет "Tagesspiegel". 

"Оставили поле" Путину: Писториус признал ошибку, которую допустила Германия

Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Писториус считает, что Германия после свержения режима Башара аль-Асада должна быть более активно интересоваться процессами в Сирии и не сводить свою роль к внешнему наблюдателю.

По его мнению, Берлин должен послать сигнал всем вовлеченным сторонам, включая Турцию, что Германия заинтересована в стабильности в регионе и готова прилагать усилия для этого.

"Это было одной из наших ошибок 12-15 лет назад, когда практически никто в Европе не обращал особого внимания на события в Сирии и фактически "оставили поле" Путину", – отметил Писториус.

Глава Минобороны ФРГ призвал устанавливать контакты с повстанцами группировки Хаят Тахрир аль-Шам, которые свергли режим, и подчеркнул, что обещания группы должны сопровождаться соответствующими действиями.

"Мы должны дать им шанс сделать то, что сейчас важно делать, и одновременно быть готовыми делать свой вклад вместе с другими европейскими партнерами. Речь о том, чтобы стабилизировать ситуацию в регионе в интересах безопасности, и не допустить нового усиления ИГИЛ", – сказал Борис Писториус.

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