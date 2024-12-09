Усилия Москвы и Тегерана в Сирии коту под хвост: какие проблемы теперь могут ждать РФ

Свержение режима Башара Асада в Сирии нанесло кремлевскому диктатору Путину одну из самых больших геополитических неудач во время пребывания у власти. Об этом пишет The New York Times. О стратегическом политическом поражении Москвы говорят и в Институте изучения войны. Действительно ли у Путина "случился свой Афганистан", когда российские войска вынуждены покидать Сирию? Верно ли говорить о серьезном геополитическом ударе по России? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Война в Сирии. Фото из открытых источников

Помимо фактора геополитики, есть еще фактор геоэкономики

Политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли говорит, что он бы не назвал произошедшее "вторым Афганистаном" для России. Эксперт считает это преувеличение, потому что гарантом сохранения режима Башара Асада была не только Москва и не только лично Владимир Путин, но тот же Тегеран.

"И, если говорить о живой военной силе, то роль Тегерана там была значительно выше. Россия, в первую очередь, оказывала помощь авиацией. Все прекрасно помним ковровые бомбардировки Алеппо. Но произошедшее, конечно же, серьёзно повлияет на геополитический статус России в регионе. Причём не только Ближнего Востока, но и Африки. Потому что военные базы, аэродром и морской флот были важными звеньями логистики для российского контингента и их ЧВК в Африке. Соответственно, падение режима Асада ослабит позиции России и в африканских странах", – прокомментировал политолог.

По его словам, если Путину не удастся договориться о сохранении своих баз, Россия потеряет выход к Средиземному морю и де-факто регион Атлантики, потому что Босфор контролируется Турцией. Соответственно, Черноморский флот не может быть быстро передислоцирован в регионы Средиземного моря.

Максим Яли обращает внимание, что помимо геополитических раскладов есть еще фактор геоэкономики.

"Происходящее может довольно негативно повлиять на перспективы возвращения России на европейский газовый рынок. Потому что одной из главных экономических целей России для участия в этой войне и поддержки режима Башара Асада было недопущение строительства газопроводов с Катара и того же Ирана, как крупнейших поставщиков газа, который более дешевле, чем российский. В перспективе, если эти газопроводы будут достроены, Россия не сможет вернуть свои позиции, даже при условии завершение войны в Украине и окончательно потеряет европейский рынок газа и получит там серьёзнейших конкурентов", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Усилия Москвы на Ближнем Востоке пошли в никуда

Директор Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос считает, что мы фактически становимся свидетелями уникального процесса, когда из пепла гражданской войны появляется новая сирийская нация. Ведь теперь уже точно можно сказать, что произошло уникальное явление, когда режим Асада, который десятки лет считался правящим в Сирии, окончательно пал.

Иран и Россию эксперт называет главными неудачниками в этой ситуации.

"Усилия, которые потратила Москва на усиление своего геополитического положения на Ближнем Востоке пошли коту под хвост. Это – сокрушительный геополитический удар, который, скорее всего, подорвет позиции Кремля в регионе и является явной демонстрацией российской неспособности защищать своих сателлитов на фоне гигантских потерь в Украине. Тегеран, в свою очередь, потерял так называемый шиитский коридор, который они тщательно строили с 2015 года. Поражение экспедиционного корпуса КСИР "Аль-Кудс" будет иметь существенное негативное влияние на позиции КСИР внутри Ирана, что может подтолкнуть умеренные силы к пересмотру их роли внутри страны. Такой сценарий может привести к расколу элит в Иране и началу конца исламистского правления", – считает Игорь Семиволос.

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