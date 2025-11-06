Партию, которая набирает популярность в Германии, подозревают в передаче военных тайн России

Высокопоставленные немецкие чиновники обвинили правоэкстремистскую партию "Альтернатива для Германии" (AfD) в целенаправленном злоупотреблении парламентскими полномочиями для сбора и, вероятно, передачи России секретной информации о военных возможностях страны и состоянии критической инфраструктуры. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Der Spiegel".

Ультраправая AfD. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, депутаты AfD систематически присылали правительству Германии многочисленные парламентские запросы, касающиеся деталей военных перевозок, противодействия дронам, киберзащиты и уязвимости критической инфраструктуры. Политики и представители силовых структур опасаются, что эти данные собирались для передачи России.

Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер заявил, что AfD "злоупотребляет парламентским правом на запросы, чтобы целенаправленно исследовать критическую инфраструктуру страны". По его словам, в этих действиях прослеживается "выполнение задач, поставленных Кремлем". Майер прямо обвинил партию в том, что она действует в интересах России.

Похожую позицию высказал председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Томас Рёвекамп. В интервью Der Spiegel он отметил, что AfD "целенаправленно и систематически задает чрезвычайно подробные вопросы о военном потенциале Бундесвера и его слабых местах".

По его словам, такой уровень детализации "нельзя объяснить обычным парламентским контролем" и "может свидетельствовать о сборе чувствительной информации, ценной для иностранных государств, прежде всего для России".

Источники Der Spiegel в Федеральном министерстве обороны сообщают, что и министр обороны Борис Писториус разделяет эти подозрения. Ведомство считает, что запросы AfD могут быть согласованными с Кремлем, а их цель – выявить пробелы в оборонных системах Германии.

AfD, по данным издания, проявляет особый интерес к темам беспилотников, киберзащиты и готовности государственных датацентров к кризисным ситуациям. Партия задавала вопросы, которые могли раскрыть потенциально конфиденциальную информацию, в частности: сколько центров обработки данных имеет Министерство внутренних дел, какие из них обеспечены резервным питанием и насколько эффективно они защищены от кибератак.

"Подробные ответы на такие вопросы могут быть чрезвычайно полезными для российских хакеров и военных аналитиков Кремля", – отмечает Der Spiegel.

