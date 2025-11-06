Партію, яка набирає популярності в Німеччині, підозрюють у передачі військових таємниць Росії

Високопоставлені німецькі чиновники звинуватили правоекстремістську партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD) у цілеспрямованому зловживанні парламентськими повноваженнями для збору та, ймовірно, передачі Росії секретної інформації про військові можливості країни та стан критичної інфраструктури. Як передає портал "Коментарі", про це пише "Der Spiegel".

Ультраправа AfD. Фото: із відкритих джерел

ЗМІ зазначає, депутати AfD систематично надсилали уряду Німеччини численні парламентські запити щодо деталей військових перевезень, протидії дронам, кіберзахисту та вразливості критичної інфраструктури. Політики та представники силових структур побоюються, що ці дані збиралися для передачі Росії.

Міністр внутрішніх справ Тюрінгії Георг Майєр заявив, що AfD "зловживає парламентським правом на запити аби цілеспрямовано досліджувати критичну інфраструктуру країни". За його словами, у цих діях простежується "виконання завдань, поставлених Кремлем". Майєр прямо звинуватив партію у тому, що вона діє на користь Росії.

Таку позицію висловив голова комітету Бундестагу з питань оборони Томас Ревекамп. В інтерв'ю Der Spiegel він зазначив, що AfD "цілеспрямовано і систематично ставить надзвичайно докладні питання про військовий потенціал Бундесверу та його слабкі місця".

За його словами, такий рівень деталізації "не можна пояснити звичайним парламентським контролем" і "може свідчити про збирання чутливої інформації, цінної для іноземних держав, насамперед для Росії".

Джерела Der Spiegel у Федеральному міністерстві оборони повідомляють, що і міністр оборони Борис Пісторіус поділяє ці підозри. Відомство вважає, що запити AfD можуть бути узгодженими з Кремлем, а їхня мета – виявити прогалини в оборонних системах Німеччини.

AfD, за даними видання, виявляє особливий інтерес до тем безпілотників, кіберзахисту та готовності державних датацентрів до кризових ситуацій. Партія порушувала питання, які могли розкрити потенційно конфіденційну інформацію, зокрема: скільки центрів обробки даних має Міністерство внутрішніх справ, які з них забезпечені резервним харчуванням та наскільки ефективно вони захищені від кібератак.

"Детальні відповіді на такі питання можуть бути надзвичайно корисними для російських хакерів та військових аналітиків Кремля", – зазначає Der Spiegel.

