logo

BTC/USD

77930

ETH/USD

2323.08

USD/UAH

44

EUR/UAH

51.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Пенсионный взрыв в Германии: какое заявление Мерца вызвало споры и возмущения
commentss НОВОСТИ Все новости

Пенсионный взрыв в Германии: какое заявление Мерца вызвало споры и возмущения

Государственной пенсии больше не хватит: Берлин толкает граждан к инвестициям, но это уже вызвало политический скандал

27 апреля 2026, 09:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В Германии обострился один из самых болезненных социальных вопросов – будущее пенсионной системы. Канцлер Фридрих Мерц фактически признал: государственная пенсия в ее нынешнем виде не сможет обеспечить привычный уровень жизни граждан.

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Выступая в Берлине, глава правительства заявил, что существующая модель гарантирует лишь базовую защиту в старости. По его словам, этого недостаточно в долгосрочной перспективе, поэтому страна должна активнее развивать дополнительные формы накоплений – корпоративные пенсионные программы и частные сбережения.

Фактически речь идет о смещении акцента на инвестиционные инструменты, включая фондовый рынок. Однако такой подход уже вызвал волну критики, поскольку связан с рисками: доходность акций нестабильна, а сегодняшние прибыли могут обернуться завтрашними потерями.

Резко против выступила министр труда Барбель Бас, представляющая социал-демократов. Она обвинила канцлера в том, что его слова создают ощущение, будто граждане остаются один на один с проблемой обеспечения старости.

Спор может перерасти в более масштабный политический конфликт: уже к концу июня правительственная комиссия должна представить предложения по реформе пенсионной системы.

Ситуацию осложняет демография – число работающих сокращается, а пенсионеров становится больше. При этом Германия уже отстает от ряда европейских стран: коэффициент замещения дохода здесь составляет около 53% против среднего уровня ОЭСР в 61%. Для сравнения, во Франции и Италии этот показатель достигает 70–80%.

Дополнительным фактором давления остается рост риска бедности среди пожилых, особенно среди тех, кто имел низкие доходы и не смог сформировать накопления. На этом фоне заявления Мерца фактически сигнализируют о возможном пересмотре всей модели социальной защиты в крупнейшей экономике Европы.

Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/en/is-germanys-pension-system-still-secure/a-76925722
Теги:

Новости

Все новости