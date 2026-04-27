Пенсійний вибух у Німеччині: яка заява Мерця викликала суперечки та обурення

У Німеччині загострилося одне з найболючіших соціальних питань – майбутнє пенсійної системи. Канцлер Фрідріх Мерц фактично визнав: державна пенсія у її нинішньому вигляді не зможе забезпечити звичний рівень життя громадян.

Виступаючи в Берліні, глава уряду заявив, що модель гарантує лише базовий захист у старості. За його словами, цього недостатньо у довгостроковій перспективі, тому країна має активніше розвивати додаткові форми накопичень – корпоративні пенсійні програми та приватні заощадження.

Фактично йдеться про усунення акценту на інвестиційні інструменти, включаючи фондовий ринок. Однак такий підхід вже викликав хвилю критики, оскільки пов'язаний із ризиками: дохідність акцій нестабільна, а сьогоднішні прибутки можуть призвести до завтрашніх втрат.

Різко проти виступила міністр праці Барбель Бас, яка представляє соціал-демократів. Вона звинуватила канцлера в тому, що його слова створюють відчуття, ніби громадяни залишаються віч-на-віч із проблемою забезпечення старості.

Суперечка може перерости у масштабніший політичний конфлікт: вже до кінця червня урядова комісія має подати пропозиції щодо реформи пенсійної системи.

Ситуацію ускладнює демографія – кількість працюючих скорочується, а пенсіонерів дедалі більше. При цьому Німеччина вже відстає від низки європейських країн: коефіцієнт заміщення доходу тут становить близько 53% проти середнього рівня ОЕСР 61%. Для порівняння, у Франції та Італії цей показник сягає 70–80%.

Додатковим фактором тиску залишається зростання ризику бідності серед людей похилого віку, особливо серед тих, хто мав низькі доходи і не зміг сформувати накопичення. На цьому тлі заяви Мерца фактично сигналізують про можливий перегляд усієї моделі соціального захисту у найбільшій економіці Європи.

