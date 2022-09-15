Пересмотрел ли Путин свои планы по войне в Украине: Шольц дал ответ

Президент РФ Владимир Путин не пересмотрел свои планы относительно войны в Украине. Он так и не понял, что начинать полномасштабное вторжение, которое уже продолжается больше, чем полгода, было большой ошибкой. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Bild".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Своими размышлениями Олаф Шольц поделился после телефонного разговора с президентом РФ.

"К сожалению, я не могу сказать, что там (у Путина) выросло осознание того, что начинать эту войну было ошибкой", – сказал Шольц.

При этом канцлер Германии считает, что такая позиция Путина не причина, чтобы отказываться от прямых переговоров с ним, ведь Путину нужно пытаться объяснять позицию Запада.

Шольц подчеркнул, Берлин не изменил своей позиции – единственный шанс на мир в Украине – это полный вывод российских войск, Россия должна уйти и прекратить ожесточенную войну.

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Также издание "Комментарии" сообщало — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверяет, что россия на фоне успешного наступления ВСУ обращалась к Украине с запросом о переговорах. Но Киев, по ее словам, отказался, надеясь вместе с партнерами "воплотить нашу военную и дипломатическую повестку дня", чтобы быть готовыми к переговорам, "когда будет подходящий момент для Украины". Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы переговорного процесса.





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