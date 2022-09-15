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Пересмотрел ли Путин свои планы по войне в Украине: Шольц дал ответ

Несмотря на позицию Путина Шольц считает, что с Россией нужно продолжать поддерживать диалог

сегодня, 08:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент РФ Владимир Путин не пересмотрел свои планы относительно войны в Украине. Он так и не понял, что начинать полномасштабное вторжение, которое уже продолжается больше, чем полгода, было большой ошибкой. Как передает портал "Комментарии", такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц, пишет "Bild".

Пересмотрел ли Путин свои планы по войне в Украине: Шольц дал ответ

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Своими размышлениями Олаф Шольц поделился после телефонного разговора с президентом РФ. 

"К сожалению, я не могу сказать, что там (у Путина) выросло осознание того, что начинать эту войну было ошибкой", – сказал Шольц.

При этом канцлер Германии считает, что такая позиция Путина не причина, чтобы отказываться от прямых переговоров с ним, ведь Путину нужно пытаться объяснять позицию Запада.

Шольц подчеркнул, Берлин не изменил своей позиции – единственный шанс на мир в Украине – это полный вывод российских войск, Россия должна уйти и прекратить ожесточенную войну. 

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский обратился к жителям временно оккупированных территорий с посланием.

Также издание "Комментарии" сообщало — вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина уверяет, что россия на фоне успешного наступления ВСУ обращалась к Украине с запросом о переговорах. Но Киев, по ее словам, отказался, надеясь вместе с партнерами "воплотить нашу военную и дипломатическую повестку дня", чтобы быть готовыми к переговорам, "когда будет подходящий момент для Украины". Эксперты оценили для издания "Комментарии" перспективы переговорного процесса.




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Источник: https://www.bild.de/news/2022/news/russland-krieg-gegen-ukraine-aktuell-im-liveticker-79328978.bild.html
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