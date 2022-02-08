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По Германии прокатилась волна хейта в сторону правоохранительных органов из-за расстрела полицейских

В Германии задержали причастных к убийству патрульных

сегодня, 09:08
Автор:

Козлова Альбіна
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В социальных сетях некоторые пользователи писали оскорбительные посты о смерти полицейских и даже призывали к насилию над их коллегами. После анализа сообщений в соцсетях стражи порядка установили, что 102 из 399 сообщений имеют признаки уголовных правонарушений. Об этом сообщает Еuronews.

По Германии прокатилась волна хейта в сторону правоохранительных органов из-за расстрела полицейских

Фото иллюстративное / Pixabay

Убийство двух патрульных в январе неоднозначно было воспринято в соцсетях. Некоторые пользователи писали, что рады этому, некоторые писали хейтерские сообщения в адрес погибших.

По информации официальных лиц западной земли Рейнланд-Пфальц, 7 февраля идентифицировано 15 подозреваемых в противозаконных месседжах. На прошлой неделе полиция арестовала мужчину, опубликовавшего видео-призыв расстреливать полицейских в сети.

"Мы не примем людей, откровенно празднующих хладнокровное убийство двух наших коллег-полицейских и издевающихся над жертвами", — заявил министр внутренних дел регионального правительства Роджер Левенц.

Немецкая полиция арестовала двоих подозреваемых в убийстве офицеров. Задержан 38-летний житель региона и его сообщник 32-летний мужчина, которые перевозили в багажнике дичь. Следователи сообщили, что двое мужчин были пойманы с охотничьим оружием и трупами зверей в багажнике, которых они убили незаконно во время браконьерского рейда лесами.

Как сообщал портал "Комментарии", на загородной дороге в Германии мужчин на автомобиле остановили патрульные. Однако те открыли огонь по копам. В результате погибла 24-летняя полицейская и 29-летний ее напарник. Событие произошло утром 31 января в западном регионе недалеко от Куселя. Убитых обнаружили их коллеги на сельской дороге Крайсштрассе.


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Источник: https://www.euronews.com/2022/02/07/online-hate-speech-probe-over-celebrating-police-killings-in-germany
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