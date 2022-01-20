Почему Ангела Меркель не захотела работать в ООН: главная причина

На днях в СМИ появилась новость о том, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш сделал предложение Ангеле Меркель занять одну из должностей в структуре организации. Однако в офисе эксканцлерки Германии сообщили, что Меркель благодарна за внимание, но отказывается от предложенной должности. Об этом пишет издание "DW", передают "Комментарии".

Ангела Меркель. Фото из открытых источников

Свой отказ Ангела Меркель озвучила в телефонном разговоре. Хотя предложение ему было сделано в письменной форме. Меркель предлагали возглавить консультативный совет по глобальным общественным благам. Этот орган ООН, который будет заниматься преимущественно международными переговорами в сферах торговли, авиаполетов и т.д. Напомним, сейчас в ООН продолжаются реформы. В мире давно назревала частичная переориентация направлений деятельности этой организации из-за новых международных вызовов.

Почему Ангела Меркель отказалась от работы в ООН – в офисе точно не сообщили. Но, если обратиться к интервью, которые давала политик перед уходом в отставку, то по ее словам, она больше не хочет работать в политике.

"Я больше не буду разрешать политические конфликты. Я занималась этим 16 лет. Сейчас я еще не знаю, чем займусь. Но сначала я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову", — отмечала изданию "DW" Ангела Меркель.

Напомним, Ангела Меркель – важная фигура в международной политике. Она возглавляла Германию с 2005 по 2021 год. Она ушла с должности главы правительства ФРГ и на сегодняшний день не занимается политикой больше нигде.

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