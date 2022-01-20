logo

BTC/USD

41938.45

ETH/USD

3127.21

LTC/USD

137.80

USD/UAH

28.55

EUR/UAH

32.40

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Германия Почему Ангела Меркель не захотела работать в ООН: главная причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему Ангела Меркель не захотела работать в ООН: главная причина

Стало известно, что Ангела Меркель отклонила предложение о влиятельной должности в Организации Объединенных Наций

сегодня, 09:45
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

На днях в СМИ появилась новость о том, что Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш сделал предложение Ангеле Меркель занять одну из должностей в структуре организации. Однако в офисе эксканцлерки Германии сообщили, что Меркель благодарна за внимание, но отказывается от предложенной должности. Об этом пишет издание "DW", передают "Комментарии".

Почему Ангела Меркель не захотела работать в ООН: главная причина

Ангела Меркель. Фото из открытых источников

Свой отказ Ангела Меркель озвучила в телефонном разговоре. Хотя предложение ему было сделано в письменной форме. Меркель предлагали возглавить консультативный совет по глобальным общественным благам. Этот орган ООН, который будет заниматься преимущественно международными переговорами в сферах торговли, авиаполетов и т.д. Напомним, сейчас в ООН продолжаются реформы. В мире давно назревала частичная переориентация направлений деятельности этой организации из-за новых международных вызовов.

Почему Ангела Меркель отказалась от работы в ООН – в офисе точно не сообщили. Но, если обратиться к интервью, которые давала политик перед уходом в отставку, то по ее словам, она больше не хочет работать в политике.

"Я больше не буду разрешать политические конфликты. Я занималась этим 16 лет. Сейчас я еще не знаю, чем займусь. Но сначала я немного отдохну, а потом посмотрим, что придет мне в голову", — отмечала изданию "DW" Ангела Меркель.

Напомним, Ангела Меркель – важная фигура в международной политике. Она возглавляла Германию с 2005 по 2021 год. Она ушла с должности главы правительства ФРГ и на сегодняшний день не занимается политикой больше нигде.

Читайте также: Алексей Навальный дал интервью изданию Time: что рассказал главный заключенный Путина


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dw.com/uk/ekskantslerka-nimechchyny-merkel-vidmovylasia-obiiniaty-posadu-v-oon/a-60484726?maca=uk-Twitter-sharing
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!