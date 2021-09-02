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Почему в Германии бастуют железнодорожники

Забастовка будет продолжаться более 5 суток

сегодня, 13:10
Автор:

Козлова Альбіна

Немецкие рабочие намерены бастовать в течение пяти дней. Об этом сообщает издание DW.

Почему в Германии бастуют железнодорожники

Забастовка будет продолжаться более 5 суток, фото из открытых источников

Известно, что немецкий профсоюз, представляющий работников железнодорожных компаний Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) не договорился с основным железнодорожным оператором, концерном Deutsche Bahn о повышении заработной платы работникам железной дороги.

Поэтому члены профсоюза ночью на 2 сентября начали бастовать. Кстати, это уже третяя забастовка в течение последнего месяца. Забастовка будет самой длинной в истории и продлится более пяти суток.

Таким образом работники железной дороги ограничат движение пассажирских поездов дальнего следования в стране и грузоперевозки. По прогнозам специалистов, движение поездов будет ограничено на 75 процентов.

Работники железной дороги в сфере грузовых перевозок начали забастовку 1 сентября.

В Deutsche Bahn надеются, что несмотря на отказ машинистов работать все же смогут запустить 25% рейсов дальнего следования и 40% рейсов пригородных поездов и городских электричек.

Известно, что в Deutsche Bahn предлагали членам профсоюза повышать зарплату дважды: в январе 2022 на 1,5% и весной 2023 на 1,7%. Однако такие условия не удовлетворили машинистов. Профсоюз не согласился и на повышение зарплаты на 3,2% и выплату премий в сумме до 600 евро.

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Источник: https://www.dw.com/ru/v-germanii-nachalas-pjatidnevnaja-zabastovka-zheleznodorozhnikov/a-59056867
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