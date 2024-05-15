Почему Запад не готов сражаться с РФ и не готовится к возможной агрессии. Причина

По данным опроса фактически каждый второй немец убежден, что террористическая Россия не нападет в этом десятилетии на страны НАТО, поэтому воевать не придется. При этом ситуация с агрессией РФ в Украине немцев ничего не научила. А все поэтому, отмечает Олег Лесной, что простые немцы просто не хотят читать плохие новости из Украины и таким образом надеются, что войны в Европе не будет.

Германия

Впрочем, эксперт отметил, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину немцы боялись агрессии со стороны Москвы, ведь видели фото и видео с танками, на которых было написано "на Берлин". Но впоследствии, говорит политолог, вся информация из Украины о войне для них просто превратилась в статистику и в стрелочки на карте боевых действий, которые их не затрагивают.

Как отмечает политолог, немцы просто не хотят думать о войне, потому что для них эта информация неприятна. При этом Лесной отметил, что немцы почему-то считают, что все планы кремлевского диктатора Владимира Путина по расширению войны в случае победы в Украине их не касаются.

То есть, подчеркнул политолог, речь идет об инфантильной позиции, которая, возможно, спровоцирована и тем, что они устали от потока негативной информации, а также от того, что вынуждены были тратить определенные средства на помощь украинцам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по данным опроса YouGov, немцы не ощущают серьезной угрозы нападения страны-террориста России на территорию НАТО по крайней мере в этом десятилетии. В частности, лишь 36% респондентов считают вероятным или несколько вероятным нападение россиян на Германию, являющуюся членом НАТО. Почти половина взрослых немцев (48%) считают такой сценарий маловероятным или почти маловероятным. Остальные участники опроса не смогли определиться с тем, нападет РФ на Германию или нет.