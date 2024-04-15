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Поддерживает ли Германия удар Израиля по Ирану: Шольц дал ответ

Олаф Шольц считает, что Израилю нужно сделать все для деэскалации в регионе

сегодня, 15:58
Автор:
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Кравцев Сергей
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После открытой атаки Ирана на Израиль с участием ракет и беспилотников в прошлые выходные немецкий канцлер Олаф Шольц посоветовал Израилю способствовать деэскалации в регионе, фактически отказавшись от удара в ответ. Как передает портал "Комментарии", канцлера Германии цитирует издание "Spiegel".

Поддерживает ли Германия удар Израиля по Ирану: Шольц дал ответ

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц назвал успехом, который "не стоит терять", удачную защиту от около 300 иранских беспилотников и ракет. 

"Отсюда наш совет – сделать собственный вклад и способствовать деэскалации", – сказал глава немецкого правительства.

Он также обратился к Ирану, отметив, что его первая открытая атака по территории Израиля была "плохой эскалацией", которой не должно было произойти.

"Иран не может продолжать вести себя таким образом", – сказал канцлер Германии.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

Читайте также на портале "Комментарии" — иранская массированная ракетно-дроновая атака на Израиль в ночь на 14 апреля была выполнена абсолютно в том же стиле, в каком Россия атакует Украину. Вот только защита у Израиля, в том числе благодаря помощи союзнической авиации, была куда мощнее. При этом РФ откровенно радуется обострению на Ближнем Востоке, считая, что оно отвлечет внимание от войны в Украине.  Но в США, похоже, напротив, сдвинется, наконец, с мертвой точки вопрос выделения внешней помощи (как Израилю, так и Украине). Какие главные выводы из ближневосточной эскалации можно сделать на данный момент? Какие есть варианты развития событий во всё более явном многоуровневом противостоянии демократических и авторитарных миров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.spiegel.de/ausland/nach-irans-angriff-scholz-raet-israel-zur-deeskalation-beizutragen-a-f3c6c44f-cd80-4794-ab3a-f8d675584c07
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