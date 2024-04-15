Поддерживает ли Германия удар Израиля по Ирану: Шольц дал ответ

После открытой атаки Ирана на Израиль с участием ракет и беспилотников в прошлые выходные немецкий канцлер Олаф Шольц посоветовал Израилю способствовать деэскалации в регионе, фактически отказавшись от удара в ответ. Как передает портал "Комментарии", канцлера Германии цитирует издание "Spiegel".

Олаф Шольц. Фото: из открытых источников

Олаф Шольц назвал успехом, который "не стоит терять", удачную защиту от около 300 иранских беспилотников и ракет.

"Отсюда наш совет – сделать собственный вклад и способствовать деэскалации", – сказал глава немецкого правительства.

Он также обратился к Ирану, отметив, что его первая открытая атака по территории Израиля была "плохой эскалацией", которой не должно было произойти.

"Иран не может продолжать вести себя таким образом", – сказал канцлер Германии.

После отражения иранской атаки на Израиль, в том числе благодаря силам США, Франции и Британии, на Западе начали звучать призывы к Израилю не разжигать конфликт еще больше.

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