Кого и к чему подтолкнет обострение на Ближнем Востоке: какие два союза могут появиться

Иранская массированная ракетно-дроновая атака на Израиль в ночь на 14 апреля была выполнена абсолютно в том же стиле, в каком Россия атакует Украину. Вот только защита у Израиля, в том числе благодаря помощи союзнической авиации, была куда мощнее. При этом РФ откровенно радуется обострению на Ближнем Востоке, считая, что оно отвлечет внимание от войны в Украине. Но в США, похоже, напротив, сдвинется, наконец, с мертвой точки вопрос выделения внешней помощи (как Израилю, так и Украине). Какие главные выводы из ближневосточной эскалации можно сделать на данный момент? Какие есть варианты развития событий во всё более явном многоуровневом противостоянии демократических и авторитарных миров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников

США отсидеться в стороне не получится

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что иранскую атаку нельзя назвать беспрецедентной с точки зрения количества задействованных ракет и беспилотников (хоть некоторые медиа так делают). Были атаки и помощнее, в том числе по Украине, напоминает он.

"Но беспрецедентность тут в том, что впервые удары по Израилю наносились с территории Ирана. Ранее тот предпочитал это делать руками своих прокси – с Ливана (Хезболла), с Сирии и так далее", – поясняет эксперт.

По его мнению, нанося удары со своей территории, Иран демонстрирует, что он не боится ответных действий. При том, что и его ответный удар (за то, что в начале апреля израильтяне накрыли иранское посольство в Сирии, уничтожив там видного генерала) был абсолютно прогнозируемым, к нему отлично подготовились и Израиль, и его партнеры.

– считает Алексей Голобуцкий. "Следует отметить, что Израиль показал новый уровень коммуникации. Когда государства, через воздушное пространство которых летели иранские ракеты и дроны (та же Иордания) сбивали их. Фактически, каждая из сторон показала свою силу. Теперь ход за Израилем ",

Он обращает внимание, что американцы делают всё, чтоб этого хода не было. Для Байдена, поясняет эксперт, еще одно серьезное региональное противостояние в год выборов крайне нежелательно. Это и вероятность жертв среди военных США (Израиль – это всё же стратегический партнер вне НАТО), и гипотетический рост цен на нефть.

"Но тут уже включается личностный фактор. Если при любом другом израильском премьере можно было с огромной уверенностью сказать, что он прислушается к Вашингтону и не развяжет открытую войну с Ираном, то при Нетаньяху такой уверенности нет. У него серьезные проблемы, рейтинг доверия низкий. Мало того, что пропустил кошмарную атакую ХАМАСа в прошлом году, так еще и до сих пор не разгромил этот анклав. Чего уже и не дадут делать. И ради своего политического выживания он может решиться на войну с Ираном. Ведь в таком случае многие претензии к нему просто отойдут на второй план. Теоретически", – уточняет Алексей Голобуцкий.

Ну, а США при таком раскладе, исходя из партнерских обязательств, придется вступать в этот бой на стороне Израиля. Отсидеться в стороне не получится.

"А Байдену, для которого эти выборы, как и для Трампа, кстати, венец политической карьеры, такой расклад не нужен, – акцентирует эксперт. – Думаю, в ближайшее время мы поймем, куда качнется ситуация на Ближнем Востоке. Обострение где, понятно, отвлекает внимание США от Украины, которая и так в последнее время обделена этим вниманием. С другой стороны, нынешняя эскалация между Ираном и Израилем может сыграть для нас в позитив. Ведь все более-менее вменяемые политики понимают, что рост агрессии со стороны авторитарных режимов является следствием политики США (и Запада в целом) последних десятилетий по умиротворению агрессоров, а не наказанию их. Это тянется даже не с 2014-го, когда РФ аннексировала Крым и начала гибридную войну на Донбассе, а с 2008-го, когда та же Россия напала на Грузию. Не получив достойного ответа на свои злодеяния, она пошла дальше – и случилось полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022-го. За которое, опять же, Россию не свернули в бараний рог. Хоть могли бы. Как следствие – все потенциальные агрессоры стали смелее. Замороженные конфликты размораживаются. А США, не реагирующие достаточно жестко, всё чаще выглядят колоссом на глиняных ногах".

Алексей Голобуцкий надеется, что ситуация подтолкнет Штаты к скорейшему выделению помощи и Израилю, и Украине, и Тайваню. Но тут, отмечает он, опять же, нюансы. Пойдет ли это пакетом, либо начнут разделять. Попытаются ли республиканцы "вшить" в какой-то новый пакет политические требования касательно ужесточения при голосовании мигрантов, да и в целом мигрантского законодательства. Ответы на эти вопросы мы получим очень скоро.

Коалиция победы над авторитариями может быть переведена в более широкий формат

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

затронула эмоционально американский политикум, и фактически сделала затягивание с оказанием помощи Израилю и Украине опасным для главных кандидатов в президентской гонке. Трамп в этом играл ведущую роль затягивание помощи держало его в медийном поле, но Байден этим пользовался". "Атака Ирана против Израиля

Теперь же, продолжает эксперт, когда есть ощущение, что отказ от дальнейшей эскалации со стороны Нетаньяху является попыткой последнего не делать однозначной ставки на Трампа, а среди конгрессменов уменьшился круг тех, кто хотел бы разорвать пакет помощи (отдельно на Израиль, отдельно на Украину), есть возможность перевести работу по созданию коалиции победы над авторитариями в более широкий формат.

"Это может быть два союза – партнерство Израиля на Ближнем Востоке, и партнерство Украины в Европе. Цели и противники у обоих союзничеств вполне совпадают. Консолидированная защита Израиля дает надежду на такую же решительность европейских стран по коллективной защите Украины", – считает Владимир Цыбулько.

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