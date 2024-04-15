Кого и к чему подтолкнет обострение на Ближнем Востоке: какие два союза могут появиться

Иранская массированная ракетно-дроновая атака на Израиль в ночь на 14 апреля была выполнена абсолютно в том же стиле, в каком Россия атакует Украину. Вот только защита у Израиля, в том числе благодаря помощи союзнической авиации, была куда мощнее. При этом РФ откровенно радуется обострению на Ближнем Востоке, считая, что оно отвлечет внимание от войны в Украине. Но в США, похоже, напротив, сдвинется, наконец, с мертвой точки вопрос выделения внешней помощи (как Израилю, так и Украине). Какие главные выводы из ближневосточной эскалации можно сделать на данный момент? Какие есть варианты развития событий во всё более явном многоуровневом противостоянии демократических и авторитарных миров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Обострение на Ближнем Востоке. Фото: из открытых источников
США отсидеться в стороне не получится
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий считает, что иранскую атаку нельзя назвать беспрецедентной с точки зрения количества задействованных ракет и беспилотников (хоть некоторые медиа так делают). Были атаки и помощнее, в том числе по Украине, напоминает он.
"Но беспрецедентность тут в том, что впервые удары по Израилю наносились с территории Ирана. Ранее тот предпочитал это делать руками своих прокси – с Ливана (Хезболла), с Сирии и так далее", – поясняет эксперт.
По его мнению, нанося удары со своей территории, Иран демонстрирует, что он не боится ответных действий. При том, что и его ответный удар (за то, что в начале апреля израильтяне накрыли иранское посольство в Сирии, уничтожив там видного генерала) был абсолютно прогнозируемым, к нему отлично подготовились и Израиль, и его партнеры.
"Следует отметить, что Израиль показал новый уровень коммуникации. Когда государства, через воздушное пространство которых летели иранские ракеты и дроны (та же Иордания) сбивали их. Фактически, каждая из сторон показала свою силу. Теперь ход за Израилем
", – считает Алексей Голобуцкий.
Он обращает внимание, что американцы делают всё, чтоб этого хода не было. Для Байдена, поясняет эксперт, еще одно серьезное региональное противостояние в год выборов крайне нежелательно. Это и вероятность жертв среди военных США (Израиль – это всё же стратегический партнер вне НАТО), и гипотетический рост цен на нефть.
"Но тут уже включается личностный фактор. Если при любом другом израильском премьере можно было с огромной уверенностью сказать, что он прислушается к Вашингтону и не развяжет открытую войну с Ираном, то при Нетаньяху такой уверенности нет. У него серьезные проблемы, рейтинг доверия низкий. Мало того, что пропустил кошмарную атакую ХАМАСа в прошлом году, так еще и до сих пор не разгромил этот анклав. Чего уже и не дадут делать. И ради своего политического выживания он может решиться на войну с Ираном. Ведь в таком случае многие претензии к нему просто отойдут на второй план. Теоретически", – уточняет Алексей Голобуцкий.
Ну, а США при таком раскладе, исходя из партнерских обязательств, придется вступать в этот бой на стороне Израиля. Отсидеться в стороне не получится.
"А Байдену, для которого эти выборы, как и для Трампа, кстати, венец политической карьеры, такой расклад не нужен, – акцентирует эксперт. – Думаю, в ближайшее время мы поймем, куда качнется ситуация на Ближнем Востоке. Обострение где, понятно, отвлекает внимание США от Украины, которая и так в последнее время обделена этим вниманием. С другой стороны, нынешняя эскалация между Ираном и Израилем может сыграть для нас в позитив. Ведь все более-менее вменяемые политики понимают, что рост агрессии со стороны авторитарных режимов является следствием политики США (и Запада в целом) последних десятилетий по умиротворению агрессоров, а не наказанию их. Это тянется даже не с 2014-го, когда РФ аннексировала Крым и начала гибридную войну на Донбассе, а с 2008-го, когда та же Россия напала на Грузию. Не получив достойного ответа на свои злодеяния, она пошла дальше – и случилось полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022-го. За которое, опять же, Россию не свернули в бараний рог. Хоть могли бы. Как следствие – все потенциальные агрессоры стали смелее. Замороженные конфликты размораживаются. А США, не реагирующие достаточно жестко, всё чаще выглядят колоссом на глиняных ногах".
Алексей Голобуцкий надеется, что ситуация подтолкнет Штаты к скорейшему выделению помощи и Израилю, и Украине, и Тайваню. Но тут, отмечает он, опять же, нюансы. Пойдет ли это пакетом, либо начнут разделять. Попытаются ли республиканцы "вшить" в какой-то новый пакет политические требования касательно ужесточения при голосовании мигрантов, да и в целом мигрантского законодательства. Ответы на эти вопросы мы получим очень скоро.
Коалиция победы над авторитариями может быть переведена в более широкий формат
Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:
"Атака Ирана против Израиля затронула эмоционально американский политикум, и фактически сделала затягивание с оказанием помощи Израилю и Украине опасным для главных кандидатов в президентской гонке. Трамп в этом играл ведущую роль, затягивание помощи держало его в медийном поле, но Байден этим пользовался".
Теперь же, продолжает эксперт, когда есть ощущение, что отказ от дальнейшей эскалации со стороны Нетаньяху является попыткой последнего не делать однозначной ставки на Трампа, а среди конгрессменов уменьшился круг тех, кто хотел бы разорвать пакет помощи (отдельно на Израиль, отдельно на Украину), есть возможность перевести работу по созданию коалиции победы над авторитариями в более широкий формат.
"Это может быть два союза – партнерство Израиля на Ближнем Востоке, и партнерство Украины в Европе. Цели и противники у обоих союзничеств вполне совпадают. Консолидированная защита Израиля дает надежду на такую же решительность европейских стран по коллективной защите Украины", – считает Владимир Цыбулько.
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