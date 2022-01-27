Поддерживают ли немцы позицию правительства по блокированию поставок оружия Украине: опрос

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Козлова Альбіна
Социологический институт YouGov провел опрос немцев, чтобы выяснить их политическую позицию по поставкам вооружения для украинской армии на фоне обострения ситуации на границах Украины. Об этом сообщает DW.
В Германии дали понять, что не собираются направлять оружие украинцам, фото из открытых источников
Результаты соцопроса показывают, что 59% жителей Германии поддерживают позицию чиновников по поставкам вооружения украинцам и высказываются против таких действий. Считают, что помощь украинцам нужна и нужно разрешить поставки оружия только 20% опрошенных. Еще 21% затруднились с ответом.
Большинство избирателей, симпатизирующих политическим партиям в бундестаге, также убеждены, что не нужно правительству соглашаться на поставку Украине вооружения. Больше всего за это высказались избиратели Левой партии – 71%, правопопулистской "Альтернативы для Германии" – 67%, Социал-демократической партии Германии – 61%, оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС – 56%, "Союза-90"/"зеленых" 55%, Свободной демократической партии – 54%.
Напомним, что ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок высказалась о передаче украинцам вооружения. По ее мнению, такой шаг со стороны ЕС может спровоцировать ненужное обострение ситуации в отношениях между Россией и членами НАТО.
Как сообщал портал "Комментарии", посла Германии вызвали в МИД. В ведомстве назвали причины и объяснили, что позиция некоторых чиновников по блокированию поставок оружия в Украину недопустима.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике заявление министра обороны Германии Кристин Ламбрехт. В своем сообщении он отметил, что последние заявления представителей правительства Германии "не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности".
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