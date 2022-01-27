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Поддерживают ли немцы позицию правительства по блокированию поставок оружия Украине: опрос

Проведен опрос немцев по вопросу оказания военной помощи для Украины

сегодня, 16:23
Автор:

Козлова Альбіна
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Социологический институт YouGov провел опрос немцев, чтобы выяснить их политическую позицию по поставкам вооружения для украинской армии на фоне обострения ситуации на границах Украины. Об этом сообщает DW.

Поддерживают ли немцы позицию правительства по блокированию поставок оружия Украине: опрос

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Результаты соцопроса показывают, что 59% жителей Германии поддерживают позицию чиновников по поставкам вооружения украинцам и высказываются против таких действий. Считают, что помощь украинцам нужна и нужно разрешить поставки оружия только 20% опрошенных. Еще 21% затруднились с ответом.

Большинство избирателей, симпатизирующих политическим партиям в бундестаге, также убеждены, что не нужно правительству соглашаться на поставку Украине вооружения. Больше всего за это высказались избиратели Левой партии – 71%, правопопулистской "Альтернативы для Германии" – 67%, Социал-демократической партии Германии – 61%, оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС – 56%, "Союза-90"/"зеленых" 55%, Свободной демократической партии – 54%.

Напомним, что ранее глава Министерства иностранных дел (МИД) Германии Анналена Бербок высказалась о передаче украинцам вооружения. По ее мнению, такой шаг со стороны ЕС может спровоцировать ненужное обострение ситуации в отношениях между Россией и членами НАТО.

Как сообщал портал "Комментарии", посла Германии вызвали в МИД. В ведомстве назвали причины и объяснили, что позиция некоторых чиновников по блокированию поставок оружия в Украину недопустима.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике заявление министра обороны Германии Кристин Ламбрехт. В своем сообщении он отметил, что последние заявления представителей правительства Германии "не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности".


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Источник: https://www.dw.com/ru/bolshinstvo-zhitelej-germanii-protiv-postavok-oruzhija-ukraine/a-60570718
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