Подготовка к войне или передача Украине: что начинается в Германии вокруг ракет Taurus

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Кравцев Сергей
Управление закупок вооруженных сил Германии заказало у компании-производителя крылатых ракет Taurus детальную проверку всех имеющихся ракет, она должна коснуться всех компонентов, которые подвергаются старению — электрических и механических деталей, а также программного обеспечения.
Ракета Taurus. Фото: из открытых источников
При этом аналитики Defense Express поспешили развенчать надежды украинцев. Они от метили, что хотя может сложиться впечатление, что такая проверка связана с возможностью передачи этих ракет Украине, однако вряд ли это соответствует действительности.
В самом контракте отмечается, что такая проверка связана с целью дальнейшего ремонта и восстановления ради обеспечения гарантированной эксплуатации всех ракет Taurus до середины 2040-х годов. Именно поэтому необходимо оценить уровень старения компонентов ракеты и его влияние на боеспособность.
Соответственно, проведенный анализ позволит разработать меры по замене и обновлению компонентов. При этом он предусматривает возможность изготовления новых запасных частей, если старые уже не доступны.
При этом, учитывая то, что в Германии, по неофициальным данным, осталось только 479 таких ракет, то соответственно стоимость их ремонта и обновления составляет 1,73 млн евро — дороже их стоимости при заказе.
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