Управление закупок вооруженных сил Германии заказало у компании-производителя крылатых ракет Taurus детальную проверку всех имеющихся ракет, она должна коснуться всех компонентов, которые подвергаются старению — электрических и механических деталей, а также программного обеспечения.

Ракета Taurus. Фото: из открытых источников

При этом аналитики Defense Express поспешили развенчать надежды украинцев. Они от метили, что хотя может сложиться впечатление, что такая проверка связана с возможностью передачи этих ракет Украине, однако вряд ли это соответствует действительности.

В самом контракте отмечается, что такая проверка связана с целью дальнейшего ремонта и восстановления ради обеспечения гарантированной эксплуатации всех ракет Taurus до середины 2040-х годов. Именно поэтому необходимо оценить уровень старения компонентов ракеты и его влияние на боеспособность.

Соответственно, проведенный анализ позволит разработать меры по замене и обновлению компонентов. При этом он предусматривает возможность изготовления новых запасных частей, если старые уже не доступны.

"Должны напомнить, что решение сохранять Taurus до 2045 года, то есть на еще один 20-летний срок эксплуатации, было принято в конце 2024 года. И на эти работы планировалось выделить 829,8 млн евро. А вот вариант закупить 600 новых крылатых ракет Taurus Neo на замену старым с ориентировочным ценником в 2,1 млрд евро, пока поддержки так и не получил", — отмечают аналитики.

При этом, учитывая то, что в Германии, по неофициальным данным, осталось только 479 таких ракет, то соответственно стоимость их ремонта и обновления составляет 1,73 млн евро — дороже их стоимости при заказе.

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