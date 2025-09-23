Подруга Путина в Германии жестко наехала на диктатора: что известно

Глава немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель, ранее демонстрировавшая благосклонность к Кремлю, неожиданно выразила резкую критику в адрес президента РФ Владимира Путина. Как пишет BILD, Вайдель откровенно осудила российские провокации в воздушном пространстве НАТО и призвала Москву к осторожности.

Фото: из открытых источников

"Россия тоже должна действовать в направлении деэскалации: не нарушать воздушное пространство стран НАТО и не испытывать их системы противовоздушной обороны", — заявила политика.

Она также подчеркнула, что такие действия Кремля могут сорвать усилия по достижению мира, инициированные администрацией США, в частности, Дональдом Трампом.

"Не следует испытывать терпение Дональда Трампа. И тем более нельзя допустить, чтобы он потерял лицо в своих мирных инициативах", — подчеркнула Вайдель.

По ее словам, российские авиационные провокации чреваты дальнейшей эскалацией конфликта и могут окончательно взорвать дипломатические отношения между Россией и Соединенными Штатами.

Ранее, 22 сентября, из-за появления беспилотников в воздухе была приостановлена работа аэропорта в Копенгагене. А прежде три российских военных самолета вторглись в воздушное пространство Эстонии, находясь там примерно 12 минут.

Ситуацию прокомментировал и бывший верховный главнокомандующий силами НАТО Джеймс Ставридис, который считает, что Кремль преследует сразу несколько целей: проверить реакцию Альянса, ослабить защиту украинского неба и внести разногласия в стратегии стран НАТО относительно ответа на подобные инциденты.

Как уже писали "Комментарии", 22 сентября в небе над Данией и Норвегией зафиксировали полеты неустановленных беспилотников. По информации местной полиции, эти аппараты не имели признаков любительских, что может свидетельствовать об их военном или разведывательном назначении. Об этом в эфире Radio NV рассказал эксперт по авиационному рынку Богдан Долинце.