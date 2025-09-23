Подруга Путіна у Німеччині жорстко наїхвала на диктатора: що відомо

Очільниця німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель, яка раніше демонструвала прихильність до Кремля, несподівано висловила різку критику на адресу президента РФ Володимира Путіна. Як пише BILD, Вайдель відкрито засудила російські провокації в повітряному просторі НАТО і закликала Москву до обережності.

"Росія теж має діяти в напрямку деескалації: не порушувати повітряний простір країн НАТО і не випробовувати їхні системи протиповітряної оборони", — заявила політикиня.

Вона також підкреслила, що такі дії Кремля можуть зірвати зусилля з досягнення миру, ініційовані адміністрацією США, зокрема Дональдом Трампом.

"Не слід випробовувати терпіння Дональда Трампа. І тим більше — не можна допустити, щоб він втратив обличчя у своїх мирних ініціативах", — наголосила Вайдель.

За її словами, російські авіаційні провокації загрожують подальшою ескалацією конфлікту і можуть остаточно підірвати дипломатичні відносини між Росією та Сполученими Штатами.

Раніше, 22 вересня, через появу безпілотників у повітрі було призупинено роботу аеропорту в Копенгагені. А перед тим три російські військові літаки вторглися в повітряний простір Естонії, перебуваючи там приблизно 12 хвилин.

Ситуацію прокоментував і колишній верховний головнокомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс, який вважає, що Кремль переслідує одразу кілька цілей: перевірити реакцію Альянсу, послабити захист українського неба та внести розбіжності у стратегії країн НАТО щодо відповіді на подібні інциденти.

Як вже писали "Коментарі", 22 вересня в небі над Данією та Норвегією зафіксували польоти невстановлених безпілотників. За інформацією місцевої поліції, ці апарати не мали ознак аматорських, що може свідчити про їхнє військове або розвідувальне призначення. Про це в ефірі Radio NV розповів експерт з авіаційного ринку Богдан Долінце.