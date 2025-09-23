logo_ukra

BTC/USD

112972

ETH/USD

4195.59

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Німеччина Подруга Путіна у Німеччині жорстко наїхвала на диктатора: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

Подруга Путіна у Німеччині жорстко наїхвала на диктатора: що відомо

Вайдель застерегла Путіна, що "не варто перевіряти терпіння Дональда Трампа".

23 вересня 2025, 14:00
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Очільниця німецької правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель, яка раніше демонструвала прихильність до Кремля, несподівано висловила різку критику на адресу президента РФ Володимира Путіна. Як пише BILD, Вайдель відкрито засудила російські провокації в повітряному просторі НАТО і закликала Москву до обережності.

Подруга Путіна у Німеччині жорстко наїхвала на диктатора: що відомо

"Росія теж має діяти в напрямку деескалації: не порушувати повітряний простір країн НАТО і не випробовувати їхні системи протиповітряної оборони", — заявила політикиня. 

Вона також підкреслила, що такі дії Кремля можуть зірвати зусилля з досягнення миру, ініційовані адміністрацією США, зокрема Дональдом Трампом.

"Не слід випробовувати терпіння Дональда Трампа. І тим більше — не можна допустити, щоб він втратив обличчя у своїх мирних ініціативах", — наголосила Вайдель. 

За її словами, російські авіаційні провокації загрожують подальшою ескалацією конфлікту і можуть остаточно підірвати дипломатичні відносини між Росією та Сполученими Штатами.

Раніше, 22 вересня, через появу безпілотників у повітрі було призупинено роботу аеропорту в Копенгагені. А перед тим три російські військові літаки вторглися в повітряний простір Естонії, перебуваючи там приблизно 12 хвилин.

Ситуацію прокоментував і колишній верховний головнокомандувач сил НАТО Джеймс Ставрідіс, який вважає, що Кремль переслідує одразу кілька цілей: перевірити реакцію Альянсу, послабити захист українського неба та внести розбіжності у стратегії країн НАТО щодо відповіді на подібні інциденти.

Як вже писали "Коментарі", 22 вересня в небі над Данією та Норвегією зафіксували польоти невстановлених безпілотників. За інформацією місцевої поліції, ці апарати не мали ознак аматорських, що може свідчити про їхнє військове або розвідувальне призначення. Про це в ефірі Radio NV розповів експерт з авіаційного ринку Богдан Долінце.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини