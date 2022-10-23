Подрыв Каховской ГЭС: показали, какую территорию может затопить (КАРТА)

Более 80 сел могут уйти под воду и окажутся под угрозой, если российские оккупанты решат взорвать заминированную плотину Каховской ГЭС. О возможной катастрофе пишет Bild , публикуя карту. Каховская ГЭС (фото из открытых источников) По информации немецких журналистов, которые и опубликовали эту карту, из-за подрыва плотины могут пострадать сотни тысяч человек, ведь под воду может пойти значительная часть Херсонской области.

"Минирование дамбы как оружие войны — это ужасная угроза массовых убийств. То, что Россия делает там, на Днепре, — это метод, который "Исламское государство" уже использовало на Евфрате", — цитирует издание Bild заявление лидера немецкой партии "зеленых" Омида Нурипура.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Херсон хотят сделать "вторым Сталинградом". Временно оккупированный Херсон покинула значительную часть населения. Оставшиеся в городе российские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые помещения. Враг готовит Херсон к уличным боям, сообщает Генштаб ВСУ. Институт изучения войны (ISW) подтверждает данные украинского руководства и разведки, что российские оккупанты, вероятно, попытаются взорвать дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), чтобы прикрыть свой уход и не позволить украинским войскам преследовать российские силы вглубь Херсонской области. По мнению военного эксперта, полковника запаса Сергея Грабского, противник понимает, что удержаться в Херсоне не может. Но пробует это сделать. Он отмечает, что согласно логике проведения военных операций подрыв дамбы Каховской ГЭС не имеет для россиян никакого смысла.

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