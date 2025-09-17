Польша ждет репараций от Германии за Вторую мировую войну: что ответил Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время встречи с польским президентом Каролем Навроцким отказал в выплате репараций за Вторую мировую войну. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "dpa".

Фридрих Мерц. Фото: из открытых источников

Агентство отмечает, что визит Навроцкого в Германию "омрачили" неоднократные требования польской власти, чтобы Германия в дальнейшем выплачивала Польше репарации за ущерб, нанесенный ей во время Второй мировой войны.

Источники рассказали журналистам, что Навроцкий подтвердил свои требования во время переговоров с Мерцом.

В ответ глава немецкого правительства повторил позицию Берлина о том, что этот вопрос уже давно решен.

Кроме того, в ходе встречи Мерц заверил Навроцкого в полной солидарности перед угрозой со стороны России. Канцлер подчеркнул, что что что Германия "твердо и непоколебимо" поддерживает Польшу.

Совместная безопасность в регионе Балтийского моря и на восточном фланге НАТО остается "ключевым приоритетом", сказал Мерц.

Сообщалось, что Навроцкий также поднял вопрос послевоенных репараций перед немецким президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, однако в ответ услышал, что этот вопрос уже решен.

Накануне визита президента Польши Кароля Навроцкого в Германию появилась информация о его требованиях по репарациям от Германии, пишет Die Welt.

"Чтобы построить партнерство с нашим западным соседом, которое базируется на правде и хороших отношениях, мы должны наконец решить вопросы репараций от немецкого государства, которых я, как президент Польши, четко требую во благо всех", — заявил Навроцкий во время речи на мемориальной церемонии по случаю начала Второй мировой войны.

"Чтобы построить партнерство с нашим западным соседом, которое базируется на правде и хороших отношениях, мы должны наконец решить вопросы репараций от немецкого государства, которых я, как президент Польши, четко требую во благо всех", — заявил Навроцкий во время речи на мемориальной церемонии по случаю начала Второй мировой войны.



